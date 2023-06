Due donne ai vertici del consiglio comunale di Comiso

Manuela Pepi è la nuova presidente del consiglio comunale di Comiso, Mariella Giurato è la vicepresidente. La foto che le ritrae, entrambe insieme alla sindaca, Maria Rita Schembari, ieri sera, al termine della seduta di insediamento del consiglio comunale, è emblematica.

Qualcosa sta cambiando, velocemente, nella politica italiana, con una presenza forte delle donne.

L’elezione di Manuela Pepi, espressione di Fratelli d’Italia e assessore alle Finanze uscente, era frutto dell’accordo elettorale dei rappresentanti delle tre liste. Allo stesso modo, si è deciso che ad Ideazione, seconda lista dopo Fratelli d’Italia con appena 15 voti in meno, andasse la vicepresidenza. La scelta è caduta su Mariella Giurato, espressione della Nuova Dc, che ha il suo leader provinciale nel deputato regionale Ignazio Abbate. Giurato è stata eletta, insieme ad Alessandro Guastella, che è entrato in consiglio per surroga dopo le dimissioni dell’assessore Giusi Cubisino. Girato è avvocato, proprio come Manuela Pepi ed esercita a Comiso. Ha un passato politico che risale al 2017, anno in cui venne designata come assessore nella giunta di centrosinistra guidata da Filippo Spataro. Giurato fu assessore nell’ultimo anno dell’amministrazione Spataro. Quello attuale è il primo mandato come consigliere, ma stavolta si trova dall’altra parte, come componente della maggioranza di centrodestra.

Manuela Pepi è stata eletta con 18 voti. I consiglieri di minoranza hanno scelto di votare scheda bianca, non contrapponendo nessun candidato di bandiera, spiegando tale scelta come precisa volontà di riconoscere i “meriti guadagnati sul campo” di Manuela Pepi, nel quinquennio precedente, come assessore e come persona capace di dialogo e coerenza.

Mariella Giurato è stata votata da 16 consiglieri. In quel momento c’era un assente e si è registrata anche una scheda bianca. L’opposizione ha votato Cristina Betta, consigliera eletta di “Coraggio Comiso”, la lista civica riconducibile al candidato sindaco Salvo Liuzzo.

Subito dopo si è passati al giuramento del sindaco ed al breve discorso di inizio mandato, con la presentazione della squadra assessoriale. Come sappiamo, essa è composta dal vicesindaco Giuseppe Alfano, da Giovanni Assenza, Salvatore Romano, Giusi Cubisino, Roberto Cassibba, Dante Di Trapani e da Peppino Arezzo, quest’ultimo scelto personalmente dal sindaco e non espressione diretta delle liste di maggioranza, che hanno designato come assessori ciascuno i primi due eletti.

Tutti gli assessori designati, come da accordi pre-elettorali, si sono dimessi dalla carica di consigliere. Non lo ha fatto Roberto Cassibba, l’unico a rimanere nella doppia carica di assessore e consigliere. Qualora dovesse dimettersi subentrerebbe in consiglio la prima dei non eletti, Gina Battaglia. “Per ora” ha risposto. Anche nella passata consiliatura Cassibba, contrariamente agli altri assessori, aveva mantenuto la doppia carica. Si era dimesso solo negli ultimi tre mesi del suo mandato. Ieri in aula era presente come assessor anche il vicesindaco Giuseppe Alfano (il cui nome è entrato anche nella composizione delle commissioni). Ma Alfano, a fine seduta, ha annunciato che si dimetterà lunedì prossimo. Gli subentrerà in consiglio comunale Gianni Incardona.

Incardona sarà il secondo assessore di Pedalino, insieme a Gaetano Scollo, del Partito Democratico.

Ultimi adempimenti, la composizione delle commissioni consiliari. A Comiso, la presidenza e la vicepresidenza, come da regola mento, sono assegnati alle opposizioni. Nella prima commissione Gaetano Scollo sarà presidente, Cristina Betta vicepresidente. Nella seconda Betta sarà presidente, Gaetano Gaglio vicepresidente, nella terza Luigi Bellassai è presidente, Salvo Liuzzo vice, la quarta sarà presieduta da Gaglio, Bellassai sarà il vice, nella quinta la presidenza è di Erica Adamo, Scollo sarà vicepresidente. Completano la composizione i membri, tutti della maggioranza. Ci saranno Mario Presti, Giorgio Iapichella e Giuseppe Alfano, nella prima commissione, Tiziana Arena, Leandra Corallo e Barbara Beniamini nella seconda, Salvo Purromuto, Roberto Cassibba e Maria Stella Modica nella terza, Martina Schembari, Agatino Muscarà e Maurizio meli nella quarta, Tiziana Arena, Valentina Damiata e Alessandro Guastella nella quinta. I consiglieri di maggioranza sono 18, solo 15 faranno parte delle commissioni, gli altri sono stati designati nella Commissione elettorale.

Eletta anche la commissione elettorale. I membri effettivi sono: Giovanni Belluardo, Emilia Garofalo e Cristina Betta. I membri supplenti sono Valentina Damiata, Mario Presti e Salvo Liuzzo.

Per ultimo sono stati designati i capigruppo. La Lista Spiga ha indicato Gaetano Gaglio, il Pd Luigi Bellassai, Coraggio Comiso ha indicato Salvo Liuzzo (poco prima Liuzzo, che è stato eletto come candidato sindaco giunto secondo, aveva annunciato la sua adesione alla lista). Giorgio Iapichella sarà capogruppo di Comiso Vera, Martina Schembari è la capogruppo di Fratelli d’Italia, Maurizio Meli sarà capogruppo di IdeaZione.