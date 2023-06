Insediata il sindaco Maria Rita Schembari a Comiso

Si è insediata la sindaco di Comiso Maria Rita Schembari. Questo pomeriggio, alle 17, il vicesegretario comunale Fabio Melilli, ha comunicato l’avvenuta proclamazione (avvenuta poco prima nel seggio 1 ad opera del magistrato incaricato) di Maria Rita Schembari quale sindaco per il secondo mandato consecutivo, dopo la rielezione del 29 maggio scorso. Schembari è stata eletta con 10.519 voti ed una percentuale del 74,10 per cento.

Arrivata per tempo al municipio, la sindaco riconfermata si è recata nell’aula consiliare dove si è svolta la breve cerimonia. Schembari ha chiesto che a farle indossare la fascia fossero Giorgio Assenza e l’ex sindaco Giuseppe Alfano. “Ho voluto che mi facessero indossare la fascia perché senza di loro io non sarei qui, non avrei mai intrapreso questo cammino politico. Giorgio ha sempre voluto che iniziassi con lui ogni campagna elettorale. Da Giuseppe Alfano ho imparato cosa significa fare il sindaco Io l’ho appreso da lui, osservandolo, ammirandolo, considerandolo veramente mio fratello minore. Io lo stimo tanto”.

Nel breve discorso di insediamento, la sindaco ha ringraziato Fabio Melilli, definito “il primo assoluto consigliere del sindaco”. Ed ha aggiunto: “I nostri uffici hanno la porta comunicante. Io do l’indirizzo politico e lui guida gli atti amministrativi, verifica la fattibilità, sempre nell’ambito della piena legalità. Lui è la mia certezza”.

Poi ha ringraziato tutti gli uffici ed i dirigenti del comune, alcuni dei quali presenti alla cerimonia di insediamento.