Due defibrillatori per salvare vite: il dono all’Istituto Comprensivo “Elio Vittorini” di Scicli

A consegnarli alla dirigente scolastica Marisa Cannata sono stati il presidente di Confagricoltura, Antonino Pirrè, e il direttore, Giovanni Scucces. L’iniziativa ha visto il doppio impegno di Confagricoltura Ragusa e dell’Associazione Nazionale Pensionati di Confagricoltura, che svolge attività nei campi dell’assistenza sociale, socio-sanitaria e della tutela dei diritti civili. L’acquisto delle due apparecchiature salvavita è stato possibile grazie ai fondi provenienti dalle scelte dei contribuenti alla voce “5 per mille” della dichiarazione dei redditi.

La dirigente Marisa Cannata utilizzerà i due defibrillatori nelle sedi del suo istituto, che conta undici plessi distribuiti tra Scicli e le frazioni di Donnalucata, Cava d’Aliga e Sampieri, con un percorso educativo articolato in tre ordini: dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado.

Alla cerimonia di consegna hanno partecipato la presidente del Consiglio d’Istituto, Stefania Muriana, e gli operatori dell’Ufficio di Confagricoltura Scicli che, con il loro prezioso lavoro, hanno reso possibile la raccolta dei fondi e l’acquisto dei defibrillatori, e cioè Maria Concetta Nicastro, Veronica Causarano, Valentina Gulino e Sebastiano Mangiagli.

“Siamo lieti di poter contribuire concretamente alla sicurezza dei nostri giovani e della comunità scolastica. Donare questi defibrillatori significa investire nella salute e nel benessere delle nuove generazioni, perché la prevenzione e la rapidità d’intervento possono davvero fare la differenza” – ha commentato il presidente Antonino Pirrè.

Il direttore Giovanni Scucces ha precisato come questo impegno concreto “testimoni l’impegno costante di Confagricoltura nel sostenere il territorio, non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale. La collaborazione con le scuole è fondamentale per costruire una comunità più sicura e consapevole, pronta a rispondere alle emergenze con strumenti adeguati”.

