Due arresti nel centro storico di Modica: droga ed evasione della sorveglianza speciale

Il Commissariato di Polizia di Modica ha arrestato due giovani coinvolti in reati distinti. Un 25enne gambiano è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, mentre un 26enne italiano è stato arrestato per evasione e inosservanza degli obblighi della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza. Entrambi gli arresti sono avvenuti durante operazioni di controllo nel centro storico della città, in linea con le direttive della Questura di Ragusa per contrastare la criminalità legata alla movida notturna.

Gli arresti

Nel primo caso, il gambiano, già condannato per reati simili, è stato fermato mentre cercava di disfarsi di involucri contenenti hashish. Al momento dell’arresto, nascondeva altre dosi di stupefacente e un bilancino di precisione. Il giovane è stato portato al carcere di Ragusa, e l’arresto è stato successivamente convalidato. In connessione a questo arresto, sono stati segnalati alla Prefettura altri due cittadini stranieri per uso di stupefacenti.

Il secondo arresto ha riguardato un 26enne modicano, già noto alle forze dell’ordine per una rapina precedente. È stato sorpreso fuori dal proprio domicilio, violando le restrizioni della sorveglianza speciale a cui era sottoposto. Anche in questo caso, l’arresto è stato convalidato e il giovane è stato posto ai domiciliari.

