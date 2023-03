Drogati all’Ars a Palermo? Al via test antidroga col capello

Il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, ha annunciato di sottoporsi volontariamente al test antidroga insieme ai suoi colleghi deputati. Questa decisione è stata presa in risposta alla proposta del deputato di ScN Ismaele La Vardera, che ha costituito un intergruppo parlamentare per affrontare il problema del consumo di droghe tra i giovani.

La proposta di La Vardera è molto significativa, perché riconosce l’importanza di affrontare il problema del consumo di droghe tra i giovani. Questo problema è particolarmente preoccupante in Sicilia, dove la droga è spesso associata alla criminalità organizzata e alla violenza.

Sottoporsi volontariamente al test antidroga è un gesto importante da parte del presidente Galvagno e dei suoi colleghi deputati, perché dimostra la loro volontà di dare il buon esempio e di essere trasparenti nei confronti dei cittadini siciliani. Inoltre, questo gesto può aiutare a smentire eventuali voci su presunti casi di consumo di droghe tra i parlamentari.

Il test del capello, come proposto da La Vardera, è un metodo affidabile per rilevare l’uso di droghe negli ultimi mesi. “La mia adesione all’intergruppo è ovviamente scontata, così come l’esame clinico – aggiunge il presidente Galvagno – Credo che questo sia un passaggio importante per cominciare a ridare credibilità alla politica. Evitiamo dibattiti stucchevoli, diamo subito l’esempio e trasformiamo questa Assemblea in una casa di vetro. È un primo piccolo passo, ma ritengo sia coraggioso e di grande responsabilità: sottoponiamoci ad un esame clinico sulla tossicodipendenza”.