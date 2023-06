Droga, violazioni al codice della strada e controlli a Modica e Scicli

Negli ultimi giorni, la Polizia di Stato ha svolto servizi straordinari di controllo del territorio nei comuni di Modica e Scicli, con l’obiettivo di contrastare efficacemente la criminalità. Durante questi servizi, sono state istituite postazioni di blocco e effettuate perquisizioni al fine di garantire la sicurezza e prevenire la commissione di reati.

LE OPERAZIONI

Durante queste operazioni, sono stati denunciati due soggetti in stato di libertà. Il primo è un italiano di 54 anni residente a Scicli, che è stato trovato in possesso di 0,5 grammi di hashish e 0,1 grammi di marijuana nascosti in un pacchetto di sigarette, oltre a 7 piantine di marijuana trovate nel casolare di sua proprietà. Il secondo è un cittadino extracomunitario di 42 anni residente a Modica, trovato in possesso di materiale atto al confezionamento di sostanze stupefacenti, nonché di 8,5 grammi di cocaina già suddivisa in 17 dosi, occultata in un ombrello nel balcone di casa. È importante notare che quest’ultimo sequestro è stato possibile grazie al fiuto di un cane di razza malinois di nome Maui, che ha lavorato in perfetta sinergia con il suo conduttore, un agente di polizia.

I CONTROLLI STRADALI

Durante questi servizi di controllo del territorio, che sono stati estesi anche alle volanti e alle motovolanti del Commissariato di Polizia, sono state controllate complessivamente 296 persone e 153 autovetture. Sono state contestate 8 infrazioni al codice della strada, relative a diversi articoli che regolamentano la circolazione stradale. Inoltre, sono stati effettuati 2 sequestri amministrativi ai sensi della normativa vigente in materia di stupefacenti, che hanno coinvolto due soggetti extracomunitari trovati in possesso di 9,46 grammi di hashish e 0,8 grammi di marijuana nel centro storico di Modica.