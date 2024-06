Incendio a cava Porcaro e Canicarao a Comiso: intervenuti un canadair e un elicottero

Situazione seria sul fronte incendi nel versante ipparino della provincia iblea. Un canadair e un elicottero erikson dei vigili del fuoco sono in azione sulla collina che sovrasta Comiso, a Margitello, cava Porcaro e Canicarao, assieme al personale di terra.

Intervento anche ad Acate

È stato richiesto l’intervento aereo anche per Acate, per domare le fiamme in un’area limitrofa al depuratore della cittadina.

Foto da gruppo fb del Movimento Antincendio ibleo

