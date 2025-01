Droga: operazione “Bianco Barocco”, dieci persone arrestate a Noto

Nelle prime ore di oggi, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’operazione antidroga denominata “Bianco Barocco” nella città di Noto. L’operazione ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Siracusa, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di dieci soggetti accusati, a vario titolo, di: detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, minaccia e porto abusivo di arma da fuoco e munizioni.

In tutto, cinque persone sono finite in carcere, cinque ai domiciliari, 4 le notifiche dell’ordinanza in carcere a indagati già detenuti per altri reati e un obbligo di dimora.

L’ordinanza è il frutto di una complessa attività investigativa condotta dal Commissariato di Noto nel corso del 2023, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Siracusa.

