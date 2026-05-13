Droga nascosta in casa e nei mobili: operazione dei Carabinieri a Ispica

Nuova operazione antidroga dei Carabinieri nel territorio di Ispica, dove i militari della Compagnia di Modica hanno intensificato i controlli contro lo spaccio di stupefacenti. L’operazione, condotta insieme al Nucleo Cinofili di Nicolosi (Catania), ha portato a perquisizioni mirate e al sequestro di cocaina, hashish e strumenti per il confezionamento delle dosi.

Cocaina nascosta nel tapis roulant: denunciato un 45enne

Nel corso delle perquisizioni, presso l’abitazione di un 45enne ispicese, i militari hanno rinvenuto circa 4 grammi di cocaina nascosti all’interno di un tapis roulant domestico, in un’intercapedine appositamente ricavata.

Nell’abitazione è stato trovato anche un bilancino elettronico utilizzato per la pesatura dello stupefacente. L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Ragusa con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

Arrestato un 29enne: droga lanciata nel giardino della vicina

Più complessa la posizione di un 29enne ispicese, che alla vista dei Carabinieri avrebbe tentato di disfarsi della droga lanciandola nel giardino di un’abitazione vicina.

I militari, che avevano già cinturato l’area, sono riusciti a recuperare la sostanza: circa 10 grammi di cocaina suddivisa in dosi e due bilancini elettronici. Durante la successiva perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti anche 20 grammi di hashish.

Il giovane è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari su disposizione della Procura di Ragusa.

19enne arrestato: hashish, cocaina e un “registro” dello spaccio

Ulteriori controlli hanno riguardato un 19enne del posto. Anche in questo caso il fiuto del cane antidroga del Nucleo Cinofili di Nicolosi è stato determinante.

All’interno dell’abitazione sono stati sequestrati 3 grammi di cocaina, circa 70 grammi di hashish, coltelli utilizzati per il taglio della sostanza e un manoscritto riconducibile a una possibile contabilità dell’attività di spaccio.

Anche il giovane è stato arrestato e posto ai domiciliari.

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