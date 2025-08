Dramma a Modica: bimba di 20 mesi investita da acqua bollente, ustioni gravi al tronco e alle braccia

Una tranquilla serata familiare si è trasformata in un incubo per una giovane coppia di Modica. La loro bimba di appena 20 mesi ha riportato gravi ustioni al tronco e alle braccia dopo essere stata accidentalmente colpita da acqua bollente. L’incidente è avvenuto in casa, mentre i genitori stavano preparando il latte per la piccola.

Secondo le prime ricostruzioni, un momento di disattenzione sarebbe bastato: un pentolino d’acqua appena tolto dal fuoco si sarebbe rovesciato addosso alla bambina, investendola in pieno. Le urla, la corsa disperata al Pronto Soccorso dell’ospedale “Maggiore” di Modica, poi il trasferimento d’urgenza in elisoccorso al Centro Ustioni dell’ospedale Cannizzaro di Catania.

Il volo notturno dell’elisoccorso, partito dalla centrale operativa del 118 di Caltanissetta, ha permesso di trasportare la piccola nel più breve tempo possibile. Stabilizzata dai medici di Modica, le sue condizioni restano gravi ma stabili. Ora è affidata alle cure dei sanitari del reparto specializzato catanese.

Fonte: Ansa

