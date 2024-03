Dove ricaricare l’auto elettrica? C’è la mappa dettagliata, 107 i punti nel ragusano

Avete un’auto elettrica o siete intenzionati ad acquistarla e non sapete dove sono i punti di ricarica, vostro garage a parte, in Sicilia e in tutto il territorio nazionale? Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha rilasciato una mappa dettagliata con la quale individuare il punto più vicino, ricaricare il l’automezzo e scongiurare il pericolo di restare con le batterie a secco.

Il portale della piattaforma unica nazionale fornisce tutti i dettagli e viene costantemente aggiornato. Si scopre così che, ad oggi, in provincia di Ragusa sono presenti 107 centraline per la ricarica delle auto elettriche.

Il dettaglio nelle dodici città

Il territorio di Ragusa ne ha 64 sparse in città e altre 15 tra Marina di Ragusa e zone limitrofe. A Vittoria sono 14, più 2 a Scoglitti; a Modica 13, due delle quali a Marina di Modica.

Servite anche le borgate a mare di Scicli: in città ci sono 12 punti di ricarica, poi 4 a Playa Grande, altrettanti a Donnalucata e a Cava d’Aliga, 2 a Sampieri.

Comiso ne ha 6 (più 3 nei parcheggi dell’aeroporto); Acate, Chiaramonte, Ispica e Santa Croce Camerina 2 a testa.

Nessun punto di ricarica risulta a Pozzallo, Giarratana e Monterosso Almo.

Il mercato

Il mercato delle auto elettriche, almeno in Italia (ma anche in Francia e in Germania), è ancora agli albori. Il prezzo dei modelli, una certa ritrosìa a proposito dell’autonomia e delle ricariche – certamente più lente rispetto al rifornimento dei mezzi alimentati con derivati da fonti fossili – ilo costo delle ricariche, gli incentivi a produttori e consumatori frenano il mercato. Eppure ci sono Paesi come a Norvegia, tra l’altro uno dei maggiori produttori di greggio, dove 8 auto nuove vendute su 10 vanno a energia elettrica.

Ma è solo questione di tempo. L’Ue ha deciso che dopo il 2035 sarà vietata la vendita di auto nuove a combustione interna. Elettrico, idrogeno e altre tecnologie avranno il sopravvento, nel nome di una migliore transizione energetica, spesso però messa in dubbio.

L’installazione delle centraline riflette la distribuzione delle vendite di auto elettriche. In Sicilia sono attualmente 559 i punti di ricarica, solo nel milanese salgono 2.621. In tutta Italia se ne contano 32.007.

