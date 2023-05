Dopo un continuo peregrinare la sezione di Scicli dell’UniTre ha una sua sede

Una sede degna del ruolo che l’Università della Terza età ha svolto in città da anni. E’ stato difficile trovare nel tempo una soluzione logistica adeguata per i bisogni del sodalizio che, negli anni, è cresciuto con sempre più autorevoli iscrizioni. L’Amministrazione Marino ha deciso di destinare una stanza del piano terra del palazzo municipale alla sezione locale dell’UniTre, quella adiacente la famosa sede del commissario Montalbano. L’inaugurazione ieri sera.

Se l’importanza di una sede riveste un motivo particolare di pregio per i soci e per l’Amministrazione stessa, l’intitolazione assume un’importanza di non poco conto.

E’ stata, infatti, intitolata alla dottoressa Lilli Carbone, morta nel marzo dello scorso anno, già dipendente del Comune di Scicli nel ruolo di assistenze sociale. E sempre in materia di politiche sociali l’allora amministrazione Venticinque l’ha voluto al fianco per svolgere il ruolo di esperta. Un’attività delicata che Lilli Carbone, con la passione oltre che per il sociale anche per la scrittura e la letteratura, ha svolto con serietà, capacità e spiccato senso di solidarietà in un momento epocale per la cittadina sciclitana quando le politiche sociali cominciavano a strutturarsi adeguandosi ai nuovi dettati di legge. La sua attenzione agli ultimi l’ha portata ad essere amata in città. “Il comodato d’uso all’UniTre della stanza al piano terra del palazzo municipale è stato un atto che abbiamo perseguito in questi mesi – commenta il sindaco Mario Marino – e la sua intitolazione alla dottoressa Lilli Carbone, pioniera dei servizi sociali comunali, non può che inorgoglirci. Di una semplice professione è riuscita a farne una missione dedicandosi al prossimo senza risparmio di forze”.