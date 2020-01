Dopo il caro-voli, in Sicilia arriva il caro-navi - Ragusa Oggi

Dopo il caro-voli, in Sicilia arriva il caro-navi

«Agli autotrasportatori siciliani va la solidarietà del mio governo per la vertenza sul caro-navi da e per le Isole. La Regione continuerà a fare pressioni sul governo nazionale affinché si possa trovare, il prima possibile, una soluzione. In tal senso, abbiamo già chiesto a Roma un incontro urgente e restiamo in attesa della convocazione.

Nel frattempo, alle compagnie di navigazione abbiamo chiesto, e da alcune ottenuto, il congelamento dell’aumento delle tariffe».

Lo dichiara il presidente della Regione Nello Musumeci.

Intanto ci si prepara alla protesta: “Se entro domani non arriveranno risposte, martedì a partire dalle 5 del mattino saremo nei porti con gli autotrasportatori. Poi si vedrà”. Lo afferma Mariano Ferro, leader dei Forconi, movimento che nel gennaio del 2012 paralizzò l’economia che viaggiava sui Tir in Sicilia, sull’aumento dei costi di trasporti via mare.