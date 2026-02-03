L’annuncio è arrivato da parte del direttore generale Pino Drago, nel corso della inaugurazione del CPA al Busacca di Scicli. Tutte le donne in stato di gravidanza potranno usufruire dei servizi loro necessari durante il periodo di gestazione all’interno del reparto di ginecologia ed ostetricia dell’ospedale ”Guzzardi” di Vittoria. L’ufficialità è stata data Pino Drago […]
Dopo i fatti di Niscemi, Vittoria avvia mappatura e interventi urgenti contro il dissesto idrogeologico
03 Feb 2026 12:44
È stato ufficialmente istituito un gruppo di lavoro intersettoriale sul rischio idrogeologico esteso a tutto il territorio del Comune di Vittoria. La decisione arriva a seguito dei gravi eventi che hanno recentemente colpito Niscemi, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e prevenire danni futuri.
Il Sindaco Francesco Aiello ha convocato un team di esperti per elaborare una mappatura aggiornata e dettagliata dello stato del dissesto idrogeologico, individuare le criticità e programmare interventi urgenti. Particolare attenzione è rivolta alle aree di via Ipperia e via Cialdini, considerate particolarmente vulnerabili per la loro conformazione morfologica.
Il gruppo di lavoro predisporrà una documentazione tecnica e una legenda con tutti gli interventi necessari, con priorità assoluta a via Ipperia. Il dossier completo sarà poi trasmesso al Governo Regionale per richiedere supporto e interventi strutturali.
Alla riunione hanno partecipato professionisti di alto profilo, tra cui l’ingegnere Salvatore Di Mauro, esperto in sistemi informatici territoriali, l’ingegnere Carmelo Sidoti, consulente tecnico esterno, e il geologo Vincenzo La Pegna, insieme ai dirigenti comunali Arch. Elio Cicciarella (Urbanistica) e Arch. Rosario Cultrone (CUC). Presenti anche gli assessori Salvatore Avola, Giuseppe Nicastro e il Vice Sindaco Giuseppe Fiorellini, designato responsabile del coordinamento dei lavori.
Il Sindaco Aiello ha sottolineato l’importanza strategica di questa iniziativa:
“La sicurezza dei cittadini viene prima di ogni altra cosa. Non possiamo aspettare che accada l’irreparabile. Vittoria è un territorio fragile: una parte consistente della città si affaccia sulla vallata dell’Ippari, un elemento di rischio che non può essere sottovalutato.”
Aiello ha evidenziato anche il coinvolgimento degli enti sovraordinati:
“Il lavoro sarà tradotto in una documentazione tecnica dettagliata e trasmesso alla Regione Siciliana. Chiederemo attenzione e interventi adeguati: la prevenzione del rischio idrogeologico è una responsabilità condivisa a tutti i livelli istituzionali“.
