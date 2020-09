Dopo Festiwall arriva Bitume. Ragusaoggi.it media partner insieme a Sky Arte. Oggi la presentazione - Ragusa Oggi

Dopo Festiwall arriva Bitume. Ragusaoggi.it media partner insieme a Sky Arte. Oggi la presentazione

L’arte pubblica continua ad invadere Ragusa. Dopo i 5 anni di Festiwall, si prosegue adesso con un nuovo progetto site specific. E così Festiwall presenta “Bitume”, l’iniziativa che, dopo il tessuto urbano, abbraccia adesso la zona industriale. La manifestazione, che si svolgerà ad ottobre e che già vede vari artisti lavorare, sarà presentata oggi pomeriggio alle 18,30 in conferenza stampa al Prima Classe. Quest’anno il nostro sito web Ragusaoggi.it sarà media partner, insieme a Sky Arte, Tpi e Il Gorgo, per questo appuntamento che si preannuncia di particolare interesse.

Ma cosa sarà Bitume? Lo scopriremo in conferenza stampa, per il momento siamo andati a sbirciare quanto è scritto nel manifesto che introduce questo evento sul sito dedicato www.bitumeplatform.it : “Dopo aver esplorato il tessuto urbano, il Festival ha incontrato l’area industriale, ingresso della città e presupposto sociale ed economico della vita di Ragusa. Se la fabbrica Antonino Ancione, e le adiacenti miniere di roccia asfaltica di Contrada Tabuna, sono il monumento di una società a venire già passata, il Bitume ne rappresenta la materia primordiale, coagulo di un tempo millenario in cui si concentrano memoria, scienza, lavoro. Sedimento che ha impregnato la storia del sudest siciliano e ha contribuito a plasmare le città europee, come le conosciamo adesso: non più estratto, nel sito ibleo, riaffiora oggi come memoria”.