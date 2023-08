Dopo aver vinto contro il Catania, il Ragusa vince anche a Siracusa

Nella sfida di Coppa Italia Serie D tra Siracusa e Ragusa, sono stati gli iblei a uscire vittoriosi con un punteggio di 1-2. La partita si è svolta sul terreno del “De Simone” e ha rappresentato un’appassionante battaglia tra le due squadre. Entrambe avevano a cuore la possibilità di avanzare al turno successivo del torneo, e il Ragusa è riuscito a conquistare il biglietto grazie a una prestazione solida e ben coordinata.

La contesa è stata caratterizzata da azioni e colpi di scena, tenendo gli spettatori con il fiato sospeso dall’inizio alla fine. Il Ragusa ha dimostrato di essere una squadra in forma, soprattutto considerando la loro recente vittoria contro il Catania. Questo successo aveva senza dubbio aumentato la fiducia e la determinazione dei giocatori, e hanno portato questa energia positiva nella partita contro il Siracusa.

I marcatori della partita sono stati il punto focale dell’azione. Il primo gol è stato realizzato da Maggio al 29′, mettendo il Siracusa in vantaggio. Tuttavia, il Ragusa non ha perso tempo a reagire e ha ribaltato la situazione con due gol in rapida successione. Garufi ha pareggiato il punteggio al 33′, dimostrando una capacità di finalizzazione eccezionale. Poi, è stato Tuccio a mettere a segno il gol decisivo al 72′, portando il punteggio a 1-2 a favore del Ragusa.

La sfida è stata anche caratterizzata da ammonizioni e un’espulsione. Gli arbitri hanno mostrato cartellini gialli a diversi giocatori, tra cui Manservigi, Lubishtani, Markic e Khoris. L’atmosfera competitiva ha portato a momenti di tensione, culminati con l’espulsione di Porcaro e Russotto all’88’ per reciproche scorrettezze.