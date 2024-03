Dopo 50 anni Ragusa termina il suo rapporto con l’Ast: come cambierà il trasporto pubblico in città?

Dopo quasi 50 anni termina il rapporto con l’Ast a Ragusa per il trasporto pubblico. Ma l’amministrazione comunale vede questo cambiamento come un’opportunità che si svolgerà in due fasi.

LA GARA

La prima fase prevede una grande gara europea per individuare il nuovo gestore del trasporto pubblico locale, mentre in attesa di ciò è stata avviata una “gara ponte”, una procedura per l’affidamento temporaneo del servizio. Le aziende di trasporto interessate hanno tempo fino al 18 marzo per inviare le proprie istanze, dopodiché sarà effettuato un affidamento diretto.

Per partecipare alla gara, sono state stabilite delle condizioni fondamentali, tra cui la geolocalizzazione dei mezzi, i pagamenti tramite app, uno sportello per la popolazione non digitalizzata, pensiline multimediali, tariffe differenziate e mezzi adatti alla conformazione del territorio.

L’assessore alla Mobilità, Giovanni Gurrieri, ha aggiunto che ci saranno anche novità sulle linee, che passeranno da 4 a 13. Alcuni esempi includono una navetta stabile per Ibla, un servizio interno a Marina da Punta di Mola alla Riserva e corse giornaliere da e per Donnafugata.

Una volta completata l’assegnazione della gara ponte, il nuovo vettore avrà 30 giorni per avviare il servizio. Inoltre, il servizio di car sharing sarà presto disponibile a Ragusa, consentendo agli utenti di noleggiare un’auto condivisa e lasciarla in uno dei 20 stalli disponibili in città pagando solo per il tempo di utilizzo.

