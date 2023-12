Dopo 30 anni la pista di atletica di Donnalucata vede la luce. Attività sportive no-stop nell’impianto

Tutto grazie alla A.S.D. Scicli Bruffalori che sta utilizzando l’impianto con diverse discipline sportive per la gioia di ragazzi e preparatori. Volgere lo sguardo e scorgere giovani e meno giovani fra la pista ed il campetto riempie il cuore di chi da trent’anni ha seguito la “storia” di questo impianto sportivo voluto nel 1994 dall’ex provincia regionale di Ragusa quando era Adolfo Padua a ricoprire il ruolo di assessore allo sport. All’epoca era stato il primo impianto sportivo che l’ente di viale del Fante realizzava in ambito provinciale. Gli amministratori dell’epoca avevano deciso di investire su Donnalucata, tranquilla ma vivace borgata della fascia costiera iblea, per “insediare” un impianto sportivo destinandogli la somma di 516 mila euro intercettati con un mutuo con il Credito sportivo.

Un insediamento lento nella realizzazione dell’impianto ed incerto nella destinazione e nella gestione.

Tant’è che nel 2016 era balenata l’idea di venderlo a privati fissando il prezzo di vendita ad 1 milione e 900 mila euro. Il Libero Consorzio comunale di Ragusa lo aveva destinato, infatti, ad essere un bene alienabile fra i 34 individuati all’epoca per la dismissione. Non se n’è fatto nulla nel tempo nonostante le possibilità di vendere l’intero impianto, sul quale il Comitato olimpionico con il suo ufficio delle infrastrutture aveva dato parere favorevole apportando dei piccoli accorgimenti tecnici, ci fossero tutte. Forse, o meglio dire quasi sicuramente sarebbe stato riqualificato e con esso la zona in cui esso insiste, a poche centinaia di metri da viale della Repubblica il lungomare di ponente di Donnalucata.

Ora l’ASD Scicli Bruffalori svolge le sue attività sportive all’interno dell’impianto permettendo a tanti ragazzi e sportivi di avere ampi spazi e soprattutto aree destinate a discipline diverse.

Con un particolare importante: il suo utilizzo non è circoscritto alla sola borgata di Donnalucata ma abbraccia l’intero mondo giovanile del territorio sciclitano, città e borgate, per le attività di formazione e preparazione che l’associazione sportiva svolge con soluzione di continuità. Formula che non farà…morire l’impianto di atletica realizzato in via Argo in un’area di 34.500 metri quadrati con una pista in tartan nella misura regolamentare di 400 metri e 6 corsie, un impianto di illuminazione, spogliatoi e parcheggi.