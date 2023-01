Dopo 16 anni Pino Rigoli torna ad allenare il Modica Calcio: la sua “prima” contro l’Acicatena

Il giorno di Pino Rigoli nella prima del 2023, nella prima di ritorno, nella sua ‘prima’ al Vincenzo Barone. 16 anni…tanti ne sono passati dal giorno in cui guidò per l’ultima volta il ‘suo’ Modica dalla panchina. Adesso torna a farlo, su precisa scelta della proprietà rossoblù e con la voglia di far bene. A cominciare dalla gara di domani, contro l’Acicatena che è una squadra ostica ben al di là del valore espresso dalla sua classifica, come dimostrano alcuni risultati maturati nel girone di andata anche contro le ‘grandi’ di questa Eccellenza. “Un po’ di emozione ci sarà sicuramente ma appena in campo, tutto passa in subordine e penserò a dare quello che devo per cominciare bene l’anno e il ritorno”.

Mister Rigoli è questo: lavoro, impegno, abnegazione, sacrificio, programmazione e obiettivi. Concetti calcati e trasmessi bene nelle sessioni di lavoro assieme ai giocatori che, a parte i giorni delle ‘feste comandate’, non ha viste lesinate energie negli allenamenti. “Abbiamo lavorato bene e in modo intenso – spiega Rigoli – Domani non ci saranno La Cognata che è squalificato, Scrugli, Coria e Micoli che non hanno recuperato dai fastidi accusati prima della sosta. Ci saranno i nuovi, compresi Pappalardo e Firetto, under e ultimi aggregati alla squadra”. “Da parte mia, conosco perfettamente programmi e ambizioni della società, per averne condiviso il percorso in altro ruolo e adesso, sono pronto in questa veste a portare a compimento il progetto. Da domani inizia la fase decisiva e il Modica sarà protagonista sino alla fine e spendendo ogni stilla di sudore. Chi è a disposizione sta bene ed è pronto a scendere in campo”. “Rispettiamo ogni squadra ed anche se la posizione dell’Acicatena può trarre in inganno, ricordo benissimo che nell’ultimo mese, ha perso di misura con l’Igea e battuto la Nebros. Una squadra, dunque, che vale molto di più dei pochi punti sinora fatti. Noi dobbiamo essere bravi nell’approccio alla partita e far capire subito ciò che vogliamo”

Convocati per Modica-Acicatena, domenica 8 Gennaio ‘23 ore 14.30, prima giornata di ritorno, campionato di Eccellenza Sicilia, girone B, stadio ‘Vincenzo Barone’

Portieri: Incatasciato, Misseri G.

Difensori: Aquino, Butera, Carpinteri, Firetto, Musso, Vindigni.

Centrocampisti: Ancione, Misseri S., Pappalardo, Pellegrino, Prezzabile, Riela, Sangare’

Attaccanti: Agodirin, Falco, Lorenzo, Mincica, Pozzebon