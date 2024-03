Dopo 11 anni torna a Catania Nauta, il salone nautico del Mediterraneo

Dopo undici anni, a Catania è tornata Nauta, il Salone Nautico del Mediterraneo. “Per noi è un

orgoglio averlo riportato nel capoluogo etneo – dichiara l’organizzatore dell’evento Alessandro

Lanzafame – in un momento di grande ripresa per tutto il settore, con una manifestazione

totalmente a terra come tutti i saloni più importanti a livello nazionale e internazionale”.



Cinquanta espositori per un evento che durerà fino a domenica 27 marzo, pensato per tutti gli

appassionati di nautica e dedicato non solo alla cantieristica e ai concessionari ma anche a

tutto il mondo delle attività acquatiche. “In questo momento è importante tornare a parlare di

turismo”, commenta il presidente di Confcommercio Catania Pietro Agen, presente durante il

taglio del nastro di questa mattina al Padiglione C1 del Centro Fiere Bicocca.

“E, in particolare, del turismo del mare – aggiunge Agen – che rappresenta per tutta la Sicilia un

settore fondamentale di promozione e sviluppo”.



Con 1552 chilometri di costa e 26 porti turistici, la Sicilia è un’isola che può puntare molto

sul mare e sulla nautica. Due aspetti che possono diventare anche una risorsa con importanti

risvolti turistici ed economici. “Per questo – sottolinea Lanzafame – per noi è un onore avere

qui tutti i più importanti brand a livello nazionale”. A confermare la centralità del settore per le

strategie dell’isola, un forte segnale è arrivato anche dalla Regione Siciliana che ha scelto di

partecipare a Nauta con un proprio stand di promozione turistica. Tra i cinquanta espositori ci

sono grandi aziende produttrici sia italiane che internazionali, i rivenditori e gli operatori di tutti i

settori correlati alla nautica che mettono in mostra prodotti e servizi di eccellenza. Dalla

presentazione dei nuovi modelli di barche e gommoni, fino alla pesca sportiva e a tutte le attività

che si possono svolgere in mare.



“Turismo, portualità e industria italiana di eccellenza, un mix che può creare grandi possibilità.

E vedere che ci sono imprenditori che scommettono sul rilancio – afferma il presidente di

Confcommercio Catania – è una cosa che ci dà conforto e fiducia. Bisogna prendere esempio dai

cinesi che scrivono la parola crisi utilizzando due simboli: uno significa difficoltà e l’altro

occasione.



Questo è il momento giusto in cui investire”. Fino a tutta la giornata di domenica 27

marzo sarà possibile visitare la grande area espositiva organizzata dal team di Eurofiere nella

location di eccellenza del Centro Fiere Bicocca (in via Passo del Fico, S.p 70/1, blocco C). Un

polo fieristico che offre 10mila metri quadrati di superficie coperta con una struttura alta dieci

metri e dotata di un parcheggio con 3000 posti auto gratuiti per i visitatori. “Ci aspettiamo una

grandissima affluenza di pubblico – conclude Lanzafame – come abbiamo già potuto vedere dalle

registrazioni che sono arrivate”.

