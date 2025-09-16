Donnalucata, follia in casa: maltratta la moglie e aggredisce i Carabinieri con un martello

Momenti di altissima tensione a Donnalucata, dove i militari della locale Stazione dei Carabinieri hanno arrestato un 39enne di origini albanesi, ritenuto responsabile dei reati di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti si sono verificati quando i Carabinieri si sono recati presso l’abitazione dell’uomo nell’ambito di una procedura legata al cosiddetto “codice rosso”, a tutela della moglie. Alla vista dei militari, l’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha iniziato a minacciarli di morte e a scagliare una sedia di legno contro uno di loro. Non pago, ha tentato di colpire entrambi con un martello preso da un mobile di casa.

Dopo un primo tentativo di bloccarlo, l’uomo ha continuato nella sua furia: ha lanciato un pesante vaso in pietra contro l’autovettura di servizio, mandando in frantumi il lunotto, e si è poi impossessato di un reggivaso in ferro battuto, con cui ha colpito uno dei due militari.

Nonostante le ferite riportate, i Carabinieri sono riusciti a immobilizzarlo e ad ammanettarlo, grazie anche all’intervento di una seconda pattuglia.

Contestualmente, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie.

Al termine delle formalità di rito, il 39enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il procedimento penale è ancora aperto.

© Riproduzione riservata