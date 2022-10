Donna investita a Modica mentre attraversava la strada in corso Umberto

Un brutto incidente si è verificato stamani a Modica, in corso Umberto. Una donna, mentre attraversava la strada, è stata investita intorno alle 8 del mattino da un motorino guidato da una ragazza.

La donna, per fortuna, non ha riportato ferite gravi: è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118. Si trova al Maggiore “Nino Baglieri” di Modica per gli accertamenti e per essere medicata.

Sul posto la polizia locale per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e per i rilievi.