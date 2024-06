Donna e bimbo di 10 anni caduti in un pozzo a Palazzolo Acreide

Una donna e un bambino di 10 anni sono caduti in un pozzo profondo circa 7 metri in una zona di campagna di Palazzolo Acreide, nel Siracusano. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto in prossimità di un campo estivo situato nella zona.

Le operazioni di salvataggio

Dopo le richieste di aiuto, i vigili del fuoco sono stati prontamente avvertiti. Una squadra del Nucleo Speleo Alpino Fluviale (SAF) è attualmente impegnata nelle operazioni di salvataggio della donna e del bambino. Questo gruppo specializzato è addestrato per interventi in situazioni particolarmente complesse come quelle in grotte, caverne, pozzi, ambienti alpini e fluviali

Le circostanze precise che hanno portato alla caduta della donna e del bambino non sono ancora del tutto chiare. Tuttavia, la presenza di un campo estivo nelle vicinanze suggerisce che l’area potrebbe essere frequentata da molte persone, aumentando così il rischio di incidenti.

Al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli sulle condizioni di salute della donna e del bambino. Le operazioni di salvataggio continuano e sono in corso tutti gli sforzi per riportarli in superficie in sicurezza.

La situazione è in evoluzione e ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili. Le squadre di emergenza stanno facendo tutto il possibile per risolvere rapidamente e con successo l’incidente, garantendo la sicurezza delle persone coinvolte.

Foto: repertorio

© Riproduzione riservata