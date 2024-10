Donata alla Questura un’opera commemorativa dedicata alle vittime del terrorismo e della mafia

Gaetano D’Amico, ex Sostituto Commissario della Polizia di Stato, ha donato alla Questura di Ragusa un’opera grafica da lui realizzata in memoria delle vittime della criminalità. Il lavoro artistico, che ritrae i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, porta inciso il messaggio: “A tutte le vittime del terrorismo, della mafia, del dovere e di ogni forma di criminalità, nel 30° anniversario delle stragi di Capaci e di via D’Amelio”.

Il Questore di Ragusa, Vincenzo Trombadore, ha espresso profonda gratitudine per la donazione, sottolineando sia l’abilità artistica di D’Amico sia il valore simbolico di questo gesto, che rinnova l’impegno della comunità verso i principi di legalità e giustizia.

L’opera è stata collocata in un’area di alta visibilità all’interno della sede della Questura, affinché il suo contenuto etico rappresenti un richiamo costante ai valori fondanti del servizio pubblico e dell’impegno contro ogni forma di criminalità.

