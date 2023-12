Domenica di paura a Ragusa. Incendio al quarto piano in un palazzo in via Giordano. FOTO

Incendio in un appartamento al quarto piano di via Umberto Giordano a Ragusa. Le fiamme sono state già domate dai vigili del fuoco che stanno operando all’interno dello stabile. Sul posto anche due volanti della Polizia e due ambulanze.

Gli altri inquilini del complesso condominiale non hanno avuto necessità di supporto medico ma sono stati provvisoriamente condotti fuori dai loro appartamenti per la presenza di fumo nelle scale. Sono una ventina, attualmente ospitati in un garage limitrofo alla palazzina, grazie a un ‘vicino di casa’ che ne ha dato disponibilità per permettere loro di ripararsi dal freddo.

Sono in corso verifiche per capire quanto accaduto, per la messa in sicurezza dell’appartamento e per verificare che non vi siano danni all”impianto del gas che serve il condominio.