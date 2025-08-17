Domani sera a Donnalucata la presentazione ufficiale della nuova stagione della Meerkat basket Scicli pronta a giocare in serie C.

di Pinella Drago – Appuntamento alle 18.30 nella Riviera di Ponente a Donnalucata per la presentazione della stagione agonistica 2025-2026 che vedrà la Meerkat basket Scicli giocare in Serie C dopo lo ripescaggio da parte della Federazione. “Sarà l’occasione per conoscere la squadra, scoprire i nuovi volti e vivere insieme la passione per il basket ma anche un momento di sport, musica, divertimento e tanta energia” – annuncia la dirigenza composta dal presidente Paolo Ficili, dal direttore sportivo Fabrizio Lonatica e dall’altro dirigente Alfonso Cannata. Nel corso serata saranno presentati i nuovi acquisti, tutti giovani di valore, ed i giocatori che vengono riconfermati. Riconfermato anche il capitano Andrea Sorrentino che continuerà a vestire i colori bianconeri anche nella stagione 2025/26. Giocatore simbolo del basket nella provincia di Ragusa, Sorrentino è da anni un punto di riferimento per intere generazioni di appassionati. Capocannoniere della scorsa stagione, uomo squadra determinante porterà ancora una volta la sua esperienza e la sua classe al servizio dei suricati. Con lui in campo, il nuovo coach Magagnoli potrà contare su una guida sicura per un gruppo giovane e ambizioso.



