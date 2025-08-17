L’Argentina è sotto choc per una grave emergenza sanitaria: 87 pazienti sono morti in diversi ospedali del Paese dopo aver ricevuto un medicinale contaminato da batteri. Il caso ha già scatenato un’inchiesta giudiziaria di ampia portata. Secondo quanto dichiarato dal giudice Ernesto Kreplak al quotidiano La Nación, i decessi si sono verificati in ospedali delle […]
Domani sera a Donnalucata la presentazione ufficiale della nuova stagione della Meerkat basket Scicli pronta a giocare in serie C.
17 Ago 2025 21:55
di Pinella Drago – Appuntamento alle 18.30 nella Riviera di Ponente a Donnalucata per la presentazione della stagione agonistica 2025-2026 che vedrà la Meerkat basket Scicli giocare in Serie C dopo lo ripescaggio da parte della Federazione. “Sarà l’occasione per conoscere la squadra, scoprire i nuovi volti e vivere insieme la passione per il basket ma anche un momento di sport, musica, divertimento e tanta energia” – annuncia la dirigenza composta dal presidente Paolo Ficili, dal direttore sportivo Fabrizio Lonatica e dall’altro dirigente Alfonso Cannata. Nel corso serata saranno presentati i nuovi acquisti, tutti giovani di valore, ed i giocatori che vengono riconfermati. Riconfermato anche il capitano Andrea Sorrentino che continuerà a vestire i colori bianconeri anche nella stagione 2025/26. Giocatore simbolo del basket nella provincia di Ragusa, Sorrentino è da anni un punto di riferimento per intere generazioni di appassionati. Capocannoniere della scorsa stagione, uomo squadra determinante porterà ancora una volta la sua esperienza e la sua classe al servizio dei suricati. Con lui in campo, il nuovo coach Magagnoli potrà contare su una guida sicura per un gruppo giovane e ambizioso.
© Riproduzione riservata
Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it