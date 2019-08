Domani la "sciuta" della Madonna della Neve di Giarratana - Ragusa Oggi

Domani la “sciuta” della Madonna della Neve di Giarratana

Sarà lo sparo dei colpi a cannone e lo scampanio a festa ad annunciare, a partire dalle 8, il giorno consacrato alla Patrona di Giarratana, Maria Santissima della Neve, domani, lunedì 5 agosto. Già alle 8,30 ci sarà, nella basilica di Sant’Antonio Abate, la celebrazione eucaristica animata dal comitato dei festeggiamenti. Alle 9 il giro per le vie cittadine del corpo bandistico “Vincenzo Bellini” di Giarratana a cui farà seguito l’esecuzione di marce sinfoniche in piazza. Alle 10 l’arrivo alla chiesetta Madonna delle Grazie dei comitati San Paolo apostolo, San Sebastiano e Maria Santissima Addolorata di Palazzolo Acreide, San Giovanni Battista e Maria Santissima Addolorata di Monterosso Almo, lungo il corso XX settembre e corso Umberto I fino alla basilica di Sant’Antonio abate. Alle 10,30 ci saranno le esecuzioni di marce sinfoniche al crocevia di corso XX settembre e corso Umberto I (tratto via Garibaldi-corso XX settembre).

Alle 11 la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vicario generale della diocesi di Ragusa, padre Roberto Asta, e animata dal coro Jubilate Gentes diretto dalla maestra Gianna Rizza di Vittoria. Alle 12 è in programma “A sciuta”, il cinquecentesco simulacro della santa patrona sarà portato in processione a spalla per le seguenti vie del centro storico: via Verdi, via Bellini, via Corridoni, via Bixio, via Cavallotti, via Roma, corso XX settembre, via Galilei, via Costa, via Settimo, via dei Martiri, corso Umberto I e chiesa Madre.

Alle 13 il rientro della processione in chiesa Madre e l’omaggio floreale a San Bartolomeo, apostolo patrono di Giarratana e al patriarca San Giuseppe. Alle 16,30 il giro per le vie cittadine del corpo bandistico e l’esecuzione di marce sinfoniche in piazza. Alle 17 la tradizionale cena con la vendita all’asta dei doni offerti. Alle 19,30, in chiesa Madre, la solenne celebrazione eucaristica presieduta da don Mauro Nicosia, parroco della parrocchia San Paolo apostolo a Ragusa. Alle 20,30, poi, prenderà il via dalla chiesa Madre la processione vespertina alla presenza delle autorità civili e militari.

Per l’occasione, il percorso è stato reso ulteriormente decoroso dall’impresa ecologica Busso Sebastiano, che gestisce il servizio di igiene ambientale nella cittadina iblea, con un’azione di pulizia straordinaria. Alle 22,15 si terrà l’atto di consacrazione del paese alla Madonna da parte del parroco, don Mariusz Starczewski. Alle 22,30 il tradizionale rientro del simulacro della Madonna della Neve portato a spalla e accompagnato dal canto del “Mater Jubilaei” e dalla rievocazione del miracolo della neve con uno spettacolo di luci sulla facciata della basilica. Quindi ci sarà l’ingresso della processione, la preghiera conclusiva e la riposizione del simulacro nella cappella dell’altare maggiore al canto del Salve Regina.

Alle 24, in contrada Presti-Cianazzu (zona case popolari della Santuzza), lo spettacolo pirotecnico a cura della rinomata e premiata ditta Cav. Vito Costa e figli da Barcellona Pozzo di Gotto. Ieri sera, intanto, in piazza Municipio, è stata baciata dal successo la prima edizione di Talentù promossa dalla Puma Events e condotta dai Figli unici, team formato dai cabarettisti Bruno Stanzione e Angelo Di Palma, con il supporto per l’occasione di Alessia Giaquinta. In concorso numerosi talenti artistici provenienti da varie parti della Sicilia. Ad aggiudicarsi il trofeo la cantante Giada Pastaro di Nissoria, in provincia di Enna. La serata è stata impreziosita dalla partecipazione di Angelo Garaffa e Riccardo Termini, il primo secondo classificato alla Corrida di Corrado del 1992, il secondo vincitore della Corrida 2019 condotta da Carlo Conti. La giuria di qualità era presieduta dal maestro Umberto Terranova.