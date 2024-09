Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). Se ne parlerà il 5 ottobre in un convegno scientifico a Ragusa

Si terrà a Ragusa il 5 ottobre, dalle ore 16.30 alle ore 19.30, presso la Sala Lucrezia dell’Antica Badia, in Corso Italia 125, un seminario di studi sulle più recenti novità scientifiche e applicative sui DSA, organizzato da Galton (casa editrice, ente di formazione ed ente di ricerca scientifica specializzato in psicologia e neuroscienze). Un’importante occasione di aggiornamento per insegnanti, educatori, logopedisti e psicologi. L’ingresso è libero, fino ad esaurimento posti.

Il Prof. Gianluca Sechi (docente dell’Università Cattolica di Milano, sezione staccata di Brescia) e il Prof. Massimo Ciuffo (direttore scientifico dell’Iridac) illustreranno le principali novità scientifiche nel campo dei DSA e forniranno indicazioni pratiche per gli interventi sui DSA nei contesti scolastici, educativi e clinici.

Durante il seminario sarà anche presentato il libro del Prof. Massimo Ciuffo “Il Genitore Imperfetto: un saggio sulla genitorialità e sulla gestione delle difficoltà di crescita dei nostri figli”, un libro (pubblicato da Edizioni Galton in partnership con la casa editrice Firera & Liuzzo) che tratta in generale la tematica della genitorialità e della gestione delle difficoltà di crescita dei figli e che comprende anche alcuni spunti utili per la gestione delle difficoltà di crescita connesse a disturbi dell’apprendimento e del comportamento.

I disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e i disturbi del comportamento sono due delle materie su cui verte la produzione editoriale di Edizioni Galton. Inoltre, due enti di formazione (l’Istituto Galton e il Rosa Galton Institute of Applied Psychology), strettamente collegati alla casa editrice, svolgono attività di formazione e di ricerca scientifica sui DSA. Ogni anno i due enti organizzano diversi eventi sui DSA: convegni scientifici nazionali e internazionali, seminari, giornate di studio, workshop, corsi di formazione ed altri eventi formativi vari. Gli eventi vengono organizzati sia online sia (in collaborazione con diversi enti pubblici e privati) in presenza in varie città.

Galton è riconosciuto e accreditato dal Miur (ora “Mim”) per la formazione dei docenti e del personale della scuola ed è accreditato dall’Agenas del Ministero della Salute per la formazione (con crediti ECM) di psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, neuropsichiatri infantili e logopedisti. Galton è anche un Polo Didattico dell’Università IUL (riconosciuta e accreditata dal Ministero dell’Università e della Ricerca) per il Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche e per il Master Universitario “Tecnico ABA”.

Ulteriori informazioni sul seminario di studi del 5 ottobre a Ragusa e sulle attività di Galton sono reperibili sul sito www.galton.it

