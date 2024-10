Disco verde al primo anno del sindaco Monisteri. E’ arrivato nell’ultima seduta del Consiglio comunale di Modica

La relazione del sindaco Maria Monisteri Caschetto è passata indenne pur nel confronto fra le varie espressioni politiche. In apertura del dibattito, dopo la lettura della relazione sul primo anno di attività amministrativa a palazzo San Domenico, il consigliere Piero Covato, capogruppo del gruppo consiliare della DC, ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto in continuità con la precedente amministrazione: “guardiamo con ottimismo per un futuro migliore così che insieme con impegno e passione possiamo lavorare per una Modica viva e prospera”. Apprezzamento per il lavoro svolto è arrivato dalla consigliera Margherita Rita Cascino, capogruppo di Prendiamoci Cura: “il gruppo consiliare Prendiamoci Cura esprime il proprio apprezzamento per l’efficienza con la quale l’amministrazione ha saputo riorganizzare gli uffici, massimizzando l’utilizzo delle risorse regionali, ministeriali e del PNRR promuovendo così un processo di rinnovamento della città orientato verso l’inclusine, la digitalizzazione e la sostenibilità”. Lo stesso vale per il gruppo consiliare di Modica la Centro: “le siamo riconoscenti per l’impegno, il sacrificio e gli sforzi profusi in quest’anno di amministrazione e ciò perché siamo consapevoli e coscienti delle enormi difficoltà riscontrate in questo primo anno di sindacatura – ha detto la consigliera Daniela Spadaro – stante le gravi difficoltà economiche in cui versa il nostro Comune esortiamo la Sindaca Monisteri a voler proseguire lungo il percorso da Lei intrapreso poco più di anno fa e di andare avanti con la stessa tenacia manifestata sino ad oggi. Le chiediamo, inoltre, di mantenere fede ai principi che più di tutti, sinora, l’hanno contraddistinta, quelli della trasparenza e della lealtà”. Dalla consigliera Elena Frasca, a nome del gruppo consiliare Siamo Modica, sono arrivate valutazioni positive con un plauso a tutte le iniziative intraprese sul piano dello sviluppo economico, con sottolineature anche sul versante animale.

Dal consigliere Paolo Nigro apprezzamento per il lavoro della presidente del Consiglio comunale, Maria Cristina Minardo e per il lavoro svolto dal sindaco.

“Condivido il programma del nostro Sindaco per un senso di responsabilità verso la nostra città ma chiedo maggiore attenzione su alcuni aspetti, uno tra questi la sicurezza in città perché la città si aspetta sicurezza” – ha detto Paolo Nigro. Per il consigliere Gianni Spadaro è necessario oramai “rivedere il Piano Regolatore, lo svuotamento del centro storico ed il potenziamento dell’info point”. Durante i lavori d’aula è arrivato l’apprezzamento per il lavoro e l’impegno mostrato dalla dirigente del settore finanziario, Ketty Di Martino, figura di spicco nel panorama della gestione finanziaria in provincia e nella Regione. “E’ stato un anno di assestamento per la novità del ruolo, non solo come Sindaco ma di molti dei componenti della squadra assessoriale – ha commentato il sindaco Monisteri nel suo intervento – un percorso non semplice, nel quale non ci siamo mai scoraggiati, sconfortati forse sì”.

