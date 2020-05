Discarica chiusa. Tutti i Comuni conferiranno in discariche fuori provincia con aumento dei costi - Ragusa Oggi

Discarica chiusa. Tutti i Comuni conferiranno in discariche fuori provincia con aumento dei costi

Porte chiuse alla discarica di Cava dei Modicani. Niente autorizzazione per tutti i Comuni iblei a scaricare l’indifferenziato nell’impianto di trattamento meccanizzato biologico. Come anticipato nei giorni scorsi, dall’Arpa Sicilia è arrivato il parere negativo alla possibilità di prorogare l’ordinanza del commissario dell’ex Provincia in quanto non è ritenuta valida, perché scaduta, la valutazione ambientale. E così tutti i Comuni non possono usare la discarica di Cava dei Modicani. Si è per fortuna trovata una soluzione alternativa che potrà rappresentare arginare i disagi per i cittadini anche se molto probabilmente non mancheranno.

In particolare la Società per la Regolamentazione del servizio Gestione Rifiuti Ato 7 Ragusa, al lavoro con il Libero Consorzio tra Comuni, è riuscita ad ottenere l’autorizzazione da parte della Regione che permette ai Comuni iblei di conferire in discariche fuori provincia. Nel dettaglio i Comuni di Chiaramonte Gulfi, Acate e Vittoria sono autorizzati a scaricare nella discarica di Enna mentre gli altri nove Comuni sono autorizzati a conferire nella discarica di Lentini. E’ chiaro che questo aumenterà i costi del servizio. Prevedibili ritardi e disservizi.