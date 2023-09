Disagi a Catania, 7 voli dirottati a Comiso che risponde “presente”

Disagi per il fumo che si è sviluppato in prossimità dell’aeroporto di Catania e per un incendio di sterpaglie in via Passo del Fico. Dodici voli sono stati dirottati in arrivo: sette sono stati fatti atterrare all’aeroporto di Comiso, 4 a Palermo e 2 a Lamezia Terme.

Ecco il dettaglio

Dalla programmazione ufficiale dei voli assunta dal sito internet dell’aeroporto di Catania, dalle 14,40 sono diversi i voli che hanno accumulato dei ritardi nelle partenze ma che via via stanno ridimensionando i minuti di ritardo.

Tutti i voli provenienti da Roma Fiumicino nella fascia oraria interessata dalle operazioni di spegnimento dell’incendio, delle compagnie Ita airways, Klm, Delta Airlines, Tarom, Air Portugal, Air Europa e China Airlines sono stati fatti atterrare a Comiso aeroporto che, ancora una volta si è dimostrato pronto ad affrontare una situazione di ‘emergenza temporanea’.

Quattro voli, quelli di Easyjet Eurowings e Wizzair, provenienti rispettivamente da Parigi, Cologna e Venezia sono stati dirottati a Palermo come il volo Danish air proveniente da Lampedusa.

I voli Ryanair provenienti da Bari e da Milano sono stati entrambi dirottati a Lamezia Terme.