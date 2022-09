Disabilità: le proposte dal basso. Baglieri: “L’ascolto è fondamentale”. Ecco i punti essenziali

“Una città è accessibile quando permette al maggior numero di persone portatrici di diverse abilità di muoversi quanto più autonomamente e in sicurezza possibile tra i suoi spazi pubblici. In una città accessibile tutti, comprese le persone con disabilità e gli anziani, possono spostarsi tranquillamente per le strade, con o senza mezzi pubblici, entrare e uscire senza problemi dagli edifici, partecipare a iniziative e eventi di ogni tipo (culturali, sportivi, sociali), andare a scuola o al lavoro senza incontrare difficoltà.

Perché ciò avvenga, le città devono essere progettate o riqualificate in modo tale da garantire servizi adeguati e strutture senza barriere architettoniche così da consentire la fruibilità e l’accesso da parte di tutti, abitanti o turisti, compresi coloro che sono in carrozzina, non vedenti, sordi e muti”. Conclude la Baglieri.