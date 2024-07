Disabili gravissimi, dalla Regione oltre 35 milioni di euro: pagata in anticipo la mensilità di luglio

L’assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ha stanziato oltre 35 milioni di euro per il pagamento dei benefici economici a favore dei disabili gravissimi per i mesi di giugno e luglio 2024. La somma impegnata, pari a 35.057.180 euro, proviene dal “Fondo regionale per la disabilità”.

Somma pagata in anticipo

L’assessore regionale alla Famiglia, Nuccia Albano, ha dichiarato: «Gli uffici dell’assessorato hanno provveduto a erogare, in anticipo, anche il beneficio relativo al mese di luglio. Anche quest’anno, dunque, con l’approssimarsi delle ferie estive, abbiamo deciso di impegnare la somma di due mesi ed evitare così possibili rallentamenti nell’erogazione dei servizi».

I fondi saranno distribuiti a tutte le Asp (Aziende Sanitarie Provinciali) della Sicilia, basandosi sul numero di persone affette da disabilità gravissima comunicato dalle Asp stesse. Al mese di giugno, i soggetti censiti risultano essere oltre 14 mila.

