Diocesi di Noto: valzer di sacerdoti. Cambiamenti anche nelle chiese iblee
23 Nov 2025 15:18
Il vescovo mons. Salvatore Rumeo ha disposto, con proprio provvedimento, gli incarichi dei Vicari foranei nelle otto città della Diocesi netina. Don Ignazio La China a Scicli, Don Salvatore Bella a Pozzallo, Don Antonio Maria Forgione a Ispica, Don Giuseppe Stella a Modica, Don Gianni Donzello ad Avola, Don Maurizio Novello a Noto, Don Giorgio Parisi a Pachino e Don Salvatore Cerruto a Rosolini.
I movimenti dei sacerdoti nell’ambito delle parrocchie della Diocesi di Noto. Il sacerdote Giuseppe Agosta nominato parroco delle chiese Santa Caterina da Siena a Donnalucata e di San Giuseppe a Scicli; il sacerdote Paolo Alescio vicario parrocchiale della parrocchia di San Giovanni Battista ad Avola e San Guglielmo a Noto (Calabernardo); il sacerdote Davide Baglieri assistente zona Agesci (mantiene gli altri incarichi); il sacerdote Giuseppe Canonico amministratore parrocchiale della parrocchia SS. Crocifisso a Noto (mantiene gli altri incarichi);
il sacerdote Ignazio La China amministratore parrocchiale della parrocchia Cuore Immacolato di Maria a Cava d’Aliga (Scicli), assistente Masci (mantiene tutti gli altri incarichi); il sacerdote Davide Olivo parroco della chiesa di San’Anna ad Ispica (mantiene gli altri incarichi); il sacerdote Franco Paternò parroco della chiesa di Sant’Andrea a Noto; il sacerdote Rosario Rabbito vicario parrocchiale della parrocchia Sant’Antonio abate a Ispica.
Il ringraziamento del Vescovo Rumeo: “ringrazio di cuore i presbiteri che hanno dato la loro disponibilità ed i vicari foranei che, nel quinquennio passato, hanno svolto il loro servizio con zelo e premura – ha scritto – ringrazio parimenti i nuovi vicari che hanno accolto questo delicato servizio per il bene della chiesa di Noto”. Le nomine oggetto del provvedimento del vescovo Salvatore Rumeo entreranno in vigore a partire dal prossimo 30 novembre, prima Domenica di Avvento.
