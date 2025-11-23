Diocesi di Noto: valzer di sacerdoti. Cambiamenti anche nelle chiese iblee

Il vescovo mons. Salvatore Rumeo ha disposto, con proprio provvedimento, gli incarichi dei Vicari foranei nelle otto città della Diocesi netina. Don Ignazio La China a Scicli, Don Salvatore Bella a Pozzallo, Don Antonio Maria Forgione a Ispica, Don Giuseppe Stella a Modica, Don Gianni Donzello ad Avola, Don Maurizio Novello a Noto, Don Giorgio Parisi a Pachino e Don Salvatore Cerruto a Rosolini.

I movimenti dei sacerdoti nell’ambito delle parrocchie della Diocesi di Noto. Il sacerdote Giuseppe Agosta nominato parroco delle chiese Santa Caterina da Siena a Donnalucata e di San Giuseppe a Scicli; il sacerdote Paolo Alescio vicario parrocchiale della parrocchia di San Giovanni Battista ad Avola e San Guglielmo a Noto (Calabernardo); il sacerdote Davide Baglieri assistente zona Agesci (mantiene gli altri incarichi); il sacerdote Giuseppe Canonico amministratore parrocchiale della parrocchia SS. Crocifisso a Noto (mantiene gli altri incarichi);

il sacerdote Ignazio La China amministratore parrocchiale della parrocchia Cuore Immacolato di Maria a Cava d’Aliga (Scicli), assistente Masci (mantiene tutti gli altri incarichi); il sacerdote Davide Olivo parroco della chiesa di San’Anna ad Ispica (mantiene gli altri incarichi); il sacerdote Franco Paternò parroco della chiesa di Sant’Andrea a Noto; il sacerdote Rosario Rabbito vicario parrocchiale della parrocchia Sant’Antonio abate a Ispica.

Il ringraziamento del Vescovo Rumeo: “ringrazio di cuore i presbiteri che hanno dato la loro disponibilità ed i vicari foranei che, nel quinquennio passato, hanno svolto il loro servizio con zelo e premura – ha scritto – ringrazio parimenti i nuovi vicari che hanno accolto questo delicato servizio per il bene della chiesa di Noto”. Le nomine oggetto del provvedimento del vescovo Salvatore Rumeo entreranno in vigore a partire dal prossimo 30 novembre, prima Domenica di Avvento.

