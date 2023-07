Digital innovation hub: un progetto per trasformare in uno spazio “vivo” l’ex carcere di Piano Gesù a Modica

Un progetto di digital innovation hub per il territorio di Modica. In particolare, per Modica Alta, individuata come “laboratorio” che punta a connettere un “ecosistema dell’informazione”. E’ quanto annunciato dal sindaco della città, Maria Monisteri e dall’assessore Antonio Drago che, recentemente, ha discusso la tesi di laurea a Roma alla Luiss Business School.

IN COSA CONSISTE IL PROGETTO

Si tratta di uno studio che sviluppa un progetto dedicato all’innovazione, con particolare attenzione alla trasformazione dell’ex carcere di Piano del Gesù, in un Centro di innovazione e impatto sociale. In quel luogo, è visto l’ambiente ideale per avere un’area di respiro ed un polo di attrazione importante, che sviluppi proprio la capacità di agire endemicamente sul territorio. L’idea è quello di costituire uno spazio dove le aziende, università, istituzioni attraverso convegni, incontri, confronti, condividono analisi, ricerche, iniziative. Ma sarà anche il luogo per creare nuove start-up e sistemi di sviluppo e naturalmente la struttura, in disuso ormai da anni, sarà riqualificata. Il progetto è ancora in fase embrionale.