Dialogo bipartisan sulle strategie per il rilancio dell’agricoltura iblea e siciliana al confronto tra Confagricoltura Ragusa e i candidati alle Regionali

Una nutrita rappresentanza dei candidati iblei alle Elezioni Regionali del 25 settembre ha partecipato stamattina al confronto con le Socie, i Soci e i dirigenti di Confagricoltura Ragusa, presso la Sala Riunioni della sede di via G. Spampinato 4.

Ad aprire i lavori gli interventi del Presidente di Confagricoltura, dott. Antonino Pirrè, e quelli dei Vice Presidenti, dott. Ignazio Nicastro e dott. Carmelo Calabrese, che hanno presentato ai candidati le priorità e le riforme necessarie per Confagricoltura per rilanciare l’agricoltura ragusana e siciliana, mettendo sul tavolo, in particolar modo, le difficoltà attuali per il comparto orticolo, ortofrutticolo e zootecnico che necessitano di interventi strutturali, la necessità di far interagire Istituti di Ricerca e Università con le imprese agricole, la riforma dei Consorzi di Bonifica, l’importanza del sostegno a nuovi marchi di qualità e del potenziamento del trasporto integrato nave-gomma.

Dopo i contributi di apertura dei dirigenti dell’Organizzazione di rappresentanza degli imprenditori agricoli iblei, è stato il turno degli interventi dei deputati ragusani uscenti (Stefania Campo del M5S, Giorgio Assenza di Fdi e Nello Dipasquale del PD) e, a seguire, di Giancarlo Cugnata (FI), Dario Giannone Malavita (Sicilia Vera), Tato Cavallino (Fdi), Tiziana Celiberti (Cento Passi), Daniela Baglieri (FI), Piero Gurrieri(M5S), Francesco Stornello (PD) e Sebastiano Gurrieri (Nuova DC).

L’on. Orazio Ragusa (Lega) e i candidati Salvo Mallia (Lega), Bruno Mirabella (Cento Passi), Antonello Firullo (De Luca Sindaco di Sicilia) e Ignazio Abbate (Nuova DC) hanno fatto pervenire il proprio ringraziamento a Confagricoltura Ragusa, scusandosi per non aver potuto prendere parte ai lavori per appuntamenti precedentemente assunti.

“Un momento davvero partecipato – dichiara il Presidente Pirrè – in cui abbiamo avuto modo di instaurare uno scambio proficuo, nel merito delle questioni e lontani dalla retorica, con le candidate e i candidati ragusani per il rinnovo dell’Assemblea Regionale Siciliana. Ci riteniamo soddisfatti e ringraziamo vivamente tutti coloro che hanno partecipato e che hanno saputo ascoltare e proporre”.

“Martedì 20, con inizio alle ore 10.00, sempre presso la nostra sede di Ragusa, – spiega Pirrè – incontreremo le candidate i candidati ragusani al Parlamento Nazionale. Nella certezza che sarà un’altra occasione importante per condividere progetti e priorità, in un dialogo bipartisan e pragmatico”.