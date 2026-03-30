“Di Vittoria in Vittoria”: la speciale serata dedicata ad una bimba e alla sua speranza di vita

Si è svolto con grande partecipazione di pubblico, lo scorso 28 marzo 2026, al Teatro Comunale Vittoria Colonna, l’evento musicale e solidale “Di Vittoria in Vittoria”, una serata intensa ed emozionante all’insegna della musica, della condivisione e della solidarietà. L’iniziativa, promossa con finalità benefiche, ha sostenuto l’attività della CBLC APS – Associazione Italiana Acidemia Metilmalonica con Omocistinuria, impegnata quotidianamente nel supporto alle persone affette da rare patologie metaboliche e alle loro famiglie, contribuendo a sensibilizzare la comunità su tematiche di grande valore umano e sociale. La serata è stata realizzata per Vittoria, la dolcissima figlia di mamma Carmela e papà Vito, simbolo di speranza e rinascita: un’occasione speciale che ha unito arte, solidarietà e affetto familiare, rendendo l’evento profondamente personale e commovente. È stata una grande serata, capace di unire arte e impegno civile, durante la quale gli artisti protagonisti hanno incantato il pubblico con performance coinvolgenti e cariche di emozione. Lello Analfino, con la sua energia travolgente e la profonda identità musicale legata alla cultura siciliana, ha saputo creare un forte dialogo con la platea; Antonio Modica ha conquistato gli spettatori con l’eleganza interpretativa e la sensibilità artistica che contraddistinguono il suo percorso musicale; Erika Iacono, con la sua voce calda, avvolgente e raffinata, ha emozionato il pubblico con interpretazioni intense e delicate, capaci di toccare il cuore e creare un’atmosfera magica. Fondamentale anche il contributo della band musicale con al pianoforte il maestro Vincenzo Fontes, che con professionalità e qualità artistica hanno accompagnato l’intera serata, valorizzando ogni esibizione e contribuendo a creare un’atmosfera coinvolgente e armoniosa. La città di Vittoria ha risposto con calore e generosità. L’evento ha rappresentato non solo uno spettacolo di alto livello artistico, ma anche un importante momento di sensibilizzazione sociale, dimostrando come cultura e spettacolo possano diventare strumenti efficaci di solidarietà e partecipazione civile. Proprio per il valore espresso e per la forte risposta del pubblico, iniziative come questa potrebbero essere replicate anche in altri comuni della Sicilia, creando una rete virtuosa di eventi capaci di sostenere cause importanti e diffondere una cultura della solidarietà attraverso l’arte. Una serata che ha lasciato un segno profondo nei presenti, confermando che, quando musica e impegno sociale camminano insieme, nascono esperienze capaci di unire e dare speranza.

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