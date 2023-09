Devastato dehors di una pizzeria in pieno centro storico a Ragusa

Il centro storico di Ragusa è stato nuovamente teatro di un atto vandalico pesante. Questa volta il bersaglio è stato il dehors del locale “Camiolo, pizza & Ciccia,” che è stato completamente distrutto alle prime luci dell’alba.

Il titolare del locale aveva dedicato anni di lavoro per abbellire il dehors e renderlo un punto di piacere visivo per cittadini e turisti. Gli sforzi per adornare l’area con piante e fiori avevano trasformato questa parte del centro storico in un’attrazione molto apprezzata dai passanti.

Sui social lo sfogo dei titolari dell’esercizio vandalizzato: “Questa mattina, come tutte le mattine mi alzo e vado in pizzeria, mi trovo questo spettacolo davanti, parte del dehors distrutto, ma non è un’esagerazione, distrutto proprio, tutto fatto a pezzi, mi viene da pensare che qualcuno sia entrato accidentalmente con l’auto e tramite il violento impatto si sia ridotto così.

Ci sono voluti 3 anni per far crescere le piante, per abbellirlo, me ne prendevo cura ogni giorno, per rendere piacevole la sosta ai miei clienti, per far sorridere quel turista che passa da via Matteotti e trova una bici imbandita di verde e fiori, e magari scatta una foto che rimarrà nei suoi ricordi per sempre, un ricordo piacevole di Ragusa. Ma no solo io, ci sono decine di attività in centro che lavorano per Ragusa, perché sono innamorate della loro città e del loro lavoro, e vi assicuro che è così. Questo è un atto vandalico non fatto a me o a Camiolo, questo è un atto vandalico fatto alla città. Chi pensate possa essere stato a fare un gesto del genere? Provate a indovinare…”.

Le associazioni di categoria e i commercianti della zona hanno condannato fermamente l’atto vandalico, sottolineando la dedizione del proprietario nei confronti della sua città e il desiderio di migliorare l’ambiente circostante.

Espressi dubbi sulla sicurezza nel centro storico, con la preoccupazione che atti vandalici come questo possano ripetersi in futuro. È diventato evidente che è necessario un intervento tempestivo per prevenire ulteriori danni e proteggere il patrimonio storico e culturale della città.