Destinati 26 milioni di euro per il rilancio del Porto di Pozzallo. Ecco gli interventi programmati

Una nuova fase di sviluppo per il porto di Pozzallo prende forma grazie a un investimento complessivo di oltre 26 milioni di euro stanziati in meno di tre anni dall’Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mare di Sicilia orientale. Questa mattina, con l’apertura del cantiere per la costruzione degli uffici della nuova sede dell’AdSP, si è svolto un incontro istituzionale che ha sottolineato il percorso di crescita dello scalo portuale, sempre più strategico per il territorio.

La nuova sede, che rappresenta un passo fondamentale per l’efficienza gestionale, sarà realizzata ex novo con un investimento di circa 750mila euro. Fino ad oggi, l’ente disponeva di alcuni locali presso il terminal crociere, insufficienti per le crescenti esigenze operative.

Un porto in crescita: opere e prospettive future

“Il porto di Pozzallo sta vivendo una fase di crescita significativa, con progetti che segneranno profondamente il suo futuro,” ha dichiarato Francesco Di Sarcina, presidente dell’AdSP. “Alcuni interventi sono già stati completati, altri sono in corso e altri ancora saranno avviati nel prossimo biennio. Il nostro obiettivo è trasformare quest’area in un motore di sviluppo economico e infrastrutturale per Pozzallo e l’intero territorio.”

Tra le opere già realizzate o in corso:

Riqualificazione delle banchine e messa in sicurezza : interventi per circa 149mila euro ciascuno, con particolare attenzione alla sostituzione dei parabordi e alla messa a norma degli impianti elettrici.

: interventi per circa 149mila euro ciascuno, con particolare attenzione alla sostituzione dei parabordi e alla messa a norma degli impianti elettrici. Progetti in corso di gara e definizione : rete idrica e antincendio per 2,85 milioni di euro; rete fognaria per 1,8 milioni di euro; dragaggio del porto piccolo per 1,5 milioni di euro (in attesa di autorizzazione regionale).

: rete idrica e antincendio per 2,85 milioni di euro; rete fognaria per 1,8 milioni di euro; dragaggio del porto piccolo per 1,5 milioni di euro (in attesa di autorizzazione regionale). Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza : opere per oltre 3,6 milioni di euro, già avviate.

: opere per oltre 3,6 milioni di euro, già avviate. Cold ironing: progetto innovativo da 15 milioni di euro per l’alimentazione elettrica delle navi da terra, che ridurrà le emissioni inquinanti, in attesa del decreto di finanziamento del MIT.

Collaborazione istituzionale e benefici per il territorio

L’avvio del cantiere è stato accompagnato da una forte presenza istituzionale. Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, ha espresso soddisfazione per i progressi: “Questo porto, che rappresenta un’eccellenza del nostro territorio, si sta trasformando in un vero gioiello. Le opere in corso garantiranno sviluppo economico e nuove opportunità, rafforzando il ruolo di Pozzallo nel panorama portuale nazionale e internazionale.”

Presenti anche il senatore Salvo Sallemi e il deputato regionale Nello Di Pasquale, che hanno ribadito il loro sostegno al cammino di rilancio del porto.

Un futuro sostenibile e competitivo

Il piano di rilancio del porto di Pozzallo guarda al futuro con una visione orientata alla sostenibilità e alla competitività. “Gli investimenti in corso – ha concluso Di Sarcina – miglioreranno la qualità dei servizi e rafforzeranno il posizionamento strategico dello scalo, sia per il traffico merci che per il crocierismo e la movimentazione passeggeri.”

