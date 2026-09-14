Despar torna a scuola: in Sicilia riparte Scuolafacendo, premi e Buoni per gli istituti

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Con l’avvio del nuovo anno scolastico, Despar rinnova il proprio impegno al fianco delle scuole con la nuova edizione di Scuolafacendo, il progetto nazionale che permette agli istituti scolastici di ottenere materiali e strumenti per la didattica grazie al coinvolgimento dei clienti. Accanto all’iniziativa torna anche il contest creativo “Diamoci una mossa!” rivolto alle scuole iscritte che, per l’anno scolastico 2026/2027, invita bambini e ragazzi a riflettere sul valore del movimento come fonte di benessere, crescita e relazione.

Anche per l’anno scolastico 2026/2027, Despar Sicilia aderisce all’iniziativa portandola anche in regione e offrendo alle scuole del territorio l’opportunità di raccogliere supporto e dotazioni dedicate all’insegnamento.

Concetta Lo Magno di Despar Sicilia ha dichiarato: “Scuolafacendo rappresenta uno dei progetti con cui Despar traduce in azioni concrete la propria vicinanza alle comunità in cui opera. Per il quarto anno consecutivo portiamo questa iniziativa anche in Sicilia, offrendo alle scuole l’opportunità di accedere a materiali e strumenti che possono supportare l’attività didattica e contribuire alla qualità dell’esperienza educativa. Investire nella scuola significa investire nel futuro del territorio e nelle nuove generazioni. Per questo siamo particolarmente soddisfatti di affiancare all’iniziativa anche il contest “Diamoci una mossa!”, che attraverso la creatività invita bambini e ragazzi a riflettere sull’importanza del movimento come espressione di benessere, crescita personale e relazione con gli altri”.

Scuolafacendo 2026/2027: come funziona

Dal 14 settembre al 15 novembre 2026, facendo la spesa nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar aderenti all’iniziativa, i clienti riceveranno ogni 15 euro di spesa un Buono Scuola che potranno scegliere di destinare a un istituto scolastico del proprio territorio.

I clienti potranno consegnare i buoni raccolti direttamente alla scuola che desiderano supportare oppure caricarli online tramite il sito del progetto www.scuolafacendo.com o l’App dedicata entro il 31 gennaio 2027. In base ai Buoni Scuola ricevuti, gli istituti potranno scegliere materiali didattici, strumenti per l’inclusione, attrezzature per le attività motorie, dotazioni tecnologiche e numerosi altri prodotti presenti nello speciale catalogo dedicato all’iniziativa che include oltre 60 articoli. Ogni scuola potrà richiedere gratuitamente i propri premi entro il 7 febbraio 2027.

L’iniziativa è rivolta alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, pubbliche e paritarie, presenti nei territori in cui opera Despar. Per partecipare, gli istituti devono registrarsi sul sito del progetto www.scuolafacendo.com.

Il contest “Diamoci una mossa!”

Dopo il debutto dello scorso anno, insieme a Scuolafacendo torna anche il contest creativo realizzato in sinergia con Le Buone Abitudini, il progetto educativo gratuito di Despar che nel 2026 celebra vent’anni di attività al fianco delle scuole nella promozione di sani e corretti stili di vita.

Quest’anno il contest, dal titolo “Diamoci una mossa!”, invita studenti e insegnanti a riflettere, attraverso racconti e disegni sul valore del movimento inteso non solo come pratica sportiva, ma anche come gioco, attività quotidiana, espressione personale, scoperta e relazione. L’obiettivo è aiutare bambini e ragazzi a riconoscere e raccontare il proprio modo di vivere il movimento, valorizzando esperienze quotidiane capaci di generare benessere, energia e condivisione e l’idea che ciascuno possa trovare il proprio modo di stare in movimento.

Il contest è aperto a tutte le scuole iscritte a Scuolafacendo che potranno caricare gli elaborati delle classi partecipanti entro il 15 novembre 2026. Ogni plesso partecipante, che avrà caricato almeno un elaborato valido e che avrà rispettato le condizioni previste dal regolamento, riceverà 100 Buoni Scuola, mentre i 10 plessi vincitori saranno premiati con 3.000 Buoni Scuola ciascuno, da aggiungere a quelli raccolti attraverso l’iniziativa e utilizzare per arricchire la dotazione didattica della scuola.

Una giuria multidisciplinare selezionerà i 10 elaborati vincitori sulla base dei criteri previsti dal regolamento, valorizzando originalità, efficacia del messaggio educativo e capacità di raccontare il movimento come esperienza quotidiana, inclusiva e condivisa. Il regolamento completo del contest è disponibile sul sito www.scuolafacendo.com nella sezione dedicata.

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