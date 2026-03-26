Derby alla Virtus Ragusa: Piscetta e Peterson trascinano i biancazzurri verso i playoff

La vittoria della Virtus Ragusa nel derby contro gli Svincolati Milazzo porta anche la firma dei suoi lunghi. Nel successo conquistato al PalaMilone, la squadra guidata da Marco Di Gregorio ha trovato un contributo fondamentale sotto canestro da Francesco Piscetta e Peterson, protagonisti in una gara che ha restituito fiducia al gruppo dopo lo stop interno della settimana precedente.

Piscetta si è confermato tra i migliori in campo, chiudendo la partita con 10 punti e 6 rimbalzi in 23 minuti di utilizzo, una prestazione solida che ha contribuito in maniera decisiva al successo dei ragusani.

Peterson in campo nonostante la febbre

A rendere ancora più significativa la vittoria è stata la prova di Peterson, sceso in campo nonostante la febbre e comunque capace di dare un apporto importante nelle fasi più delicate della partita.

La squadra ha mostrato carattere e compattezza, qualità che hanno permesso ai biancazzurri di tornare subito al successo dopo la sconfitta contro la Viola Reggio Calabria, arrivata sette giorni prima e che aveva lasciato un certo rammarico nello spogliatoio.

Piscetta: “C’era grande voglia di rivalsa”

“C’era grande voglia di rivalsa – spiega Piscetta – perché il derby è sempre importante, soprattutto dopo una sconfitta al vertice che ci aveva rammaricato. Contro la Viola non siamo stati noi”.

Il lungo ragusano sottolinea anche l’importanza di aver ritrovato la squadra al completo: “Domenica ha aiutato il fatto che per la prima volta da tempo siamo scesi in campo con tutti a disposizione. Un plauso va a Peterson e a Ianelli, che non hanno fatto mancare il loro contributo nonostante le condizioni fisiche non perfette. Non è mai facile giocare quando non si è al meglio”.

Difesa e rimbalzi le chiavi della partita

Secondo Piscetta, la partita è stata vinta soprattutto grazie all’attenzione nel seguire il piano gara. Il controllo dei rimbalzi ha permesso alla Virtus di sviluppare numerosi contropiedi e di mantenere il controllo del ritmo.

“Contro Milazzo siamo riusciti a seguire bene il piano partita – aggiunge – e il lavoro sotto canestro ci ha consentito di correre in contropiede. Così è arrivata una vittoria con ampio margine e siamo riusciti a tenere gli avversari a un punteggio più basso”.

Ora la volata playoff

Il campionato entra adesso nella fase decisiva. Restano quattro partite alla fine della stagione regolare, con un turno di riposo nel mezzo, e la Virtus vuole provare a migliorare la propria posizione nella griglia playoff.

Il prossimo appuntamento è fissato per domenica al PalaPadua, dove i biancazzurri affronteranno la Basket Corato.

“Da qui alla fine dobbiamo provare a vincerle tutte – conclude Piscetta – è un obiettivo alla nostra portata, anche se ci aspettano partite difficili, soprattutto in trasferta. Ma vogliamo arrivare ai playoff nel miglior modo possibile”.

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