Denunciato 54enne di Ragusa per detenzione di coltello a serramanico. Movida a Catania

Durante controlli a veicoli e persone nelle zone della movida e del lungomare di Catania, i carabinieri hanno effettuato due denunce nei confronti di individui trovati in possesso di attrezzi potenzialmente pericolosi. Un 35enne originario di Lentini (Siracusa), controllato in Viale della Libertà, è stato denunciato per il porto di armi od oggetti atti ad offendere in quanto trovato in possesso di un piccone. Allo stesso modo, un 54enne di Ragusa è stato denunciato per lo stesso reato poiché aveva con sé un coltello a serramanico lungo 15 centimetri.

I carabinieri hanno effettuato i sequestri durante i consueti controlli mirati alla prevenzione di comportamenti illegali nelle aree frequentate dai cittadini, concentrandosi in particolare sulla movida e il lungomare. La presenza di tali oggetti, potenzialmente pericolosi, ha sollevato preoccupazioni sulle intenzioni degli individui in possesso di tali attrezzi.