Denunciati i 4 giovani che hanno aggredito Lamin: tutto è nato per una mancata precedenza

Ii carabinieri di Pachino hanno denunciato alla procura della Repubblica di Siracusa 4 giovani che, il 18 ottobre scorso, hanno aggredito a Pachino il giovane Lamin Ceesay, gambiano, gelataio a Marzamemi.

L’aggressione ha causato lievi lesioni alla vittima, per fortuna.

Tutto sarebbe nato da un diverbio per una precedenza non concessa dal gambiano mentre guidava il suo scooter. Le indagini, avviate sin da subito dai carabinieri, hanno permesso di identificare i responsabili e di deferirli all’Autorità Giudiziaria per lesioni personali in concorso.