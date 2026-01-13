L’ASP di Ragusa ha disposto la proroga di 49 incarichi di lavoro autonomo libero-professionali per personale medico, in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto “Milleproroghe”, al fine di garantire la continuità assistenziale e il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, con particolare attenzione alle attività di emergenza-urgenza. La proroga, valida dal 1° gennaio 2026 al […]
Dehors e suolo pubblico a Ragusa: nuove regole e scadenze per bar e ristoranti
13 Gen 2026 09:27
Il Comune di Ragusa proroga fino al 30 giugno 2027 le misure di semplificazione per l’occupazione di suolo pubblico da parte dei titolari di pubblici esercizi. La decisione è stata assunta con la Deliberazione di Giunta Municipale n. 437 del 31 dicembre 2025, confermando un quadro normativo agevolato che punta a sostenere il tessuto economico cittadino, in particolare il settore della ristorazione e dei servizi.
Le disposizioni riguardano le domande di proroga, rinnovo e nuovo rilascio delle autorizzazioni per l’occupazione temporanea di suolo pubblico, comprese le richieste di ampliamento delle superfici già concesse. Un’opportunità rilevante per bar, ristoranti e attività similari che potranno continuare a utilizzare spazi esterni nel rispetto di procedure semplificate.
I titolari di pubblici esercizi interessati dovranno presentare l’istanza a partire dal 13 gennaio 2026 ed entro l’11 febbraio 2026. La richiesta è indispensabile ai fini della determinazione del canone patrimoniale unico, il cui pagamento costituisce condizione vincolante per il rilascio del titolo autorizzativo.
La documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.ragusa.it, utilizzando il modulo ufficiale “Allegato 1”, disponibile sul sito istituzionale del Comune di Ragusa. Non sono ammesse altre modalità di invio.
Per quanto riguarda i servizi di ristorazione senza somministrazione, è consentita l’occupazione di uno spazio prospiciente il locale per l’installazione di tavoli d’appoggio, con un massimo di uno per ogni metro lineare, fino a un limite complessivo di 4 metri, senza l’utilizzo di sedute.
In alcune aree strategiche della città, come Piazza Pola e Piazza Duca degli Abruzzi, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non applicare l’ulteriore ampliamento del 50% della superficie già autorizzata, valutando caso per caso l’impatto sul contesto urbano.
Rimangono invariati gli obblighi relativi al rispetto del Codice della Strada, alla garanzia del transito dei mezzi di soccorso e, nei casi di occupazione davanti a proprietà di terzi, alla necessaria acquisizione della loro disponibilità.
L’avviso pubblico completo e la modulistica sono consultabili sul sito del Comune di Ragusa, nella sezione dedicata alle autorizzazioni per i dehors.
