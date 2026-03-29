Degrado in via Cascone a Ragusa: marciapiedi invasi da sterpaglie e rifiuti, cresce la protesta

Una delle principali arterie di accesso a Ragusa versa in condizioni di grave degrado. Si tratta di via Capitano Carmelo Salvatore Cascone, strada strategica per l’ingresso in città, quotidianamente percorsa da migliaia di automobilisti provenienti anche da Comiso e Vittoria, oltre che dagli utenti diretti verso il vicino polo commerciale della zona.

Marciapiedi invasi da rovi e sterpaglie, rifiuti abbandonati da tempo e condizioni generali di incuria stanno rendendo l’area non solo poco decorosa, ma anche potenzialmente pericolosa per pedoni e automobilisti. Una situazione che, secondo diverse segnalazioni, si protrae da anni e che, anziché migliorare, sarebbe ulteriormente peggiorata negli ultimi mesi.

La strada rappresenta un vero e proprio “biglietto da visita” per chi arriva in città, ma oggi restituisce un’immagine di trascuratezza e mancanza di manutenzione. Il mancato intervento costante di pulizia e scerbatura ha infatti favorito l’accumulo di vegetazione spontanea e rifiuti, compromettendo la fruibilità degli spazi e la sicurezza.

A segnalare nuovamente la situazione è stata la consigliera comunale Rossana Caruso, che già in passato aveva denunciato le criticità della zona attraverso un’interrogazione formale, sottolineando come, nonostante impegni e rassicurazioni, non siano seguiti interventi concreti e risolutivi.

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