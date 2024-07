Decolla il volo Comiso-Bari

Decolla oggi il collegamento Comiso-Bari, operato dalla compagnia Volotea. Questo nuovo volo, disponibile con due frequenze settimanali (lunedì e venerdì), accorcia le distanze tra Sicilia e Puglia, facilitando i viaggi estivi.

Dopo l’inaugurazione dei collegamenti per Verona e Torino a marzo, Volotea arricchisce ulteriormente l’offerta dallo scalo siciliano di Comiso. Grazie a questa nuova rotta, i passeggeri siciliani possono ora organizzare facilmente le loro vacanze in Puglia, mentre i viaggiatori pugliesi possono esplorare il sud della Sicilia e le sue splendide spiagge.

Aumentare il flusso turistico

Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea, ha dichiarato: “Siamo lieti di poter inaugurare il volo Comiso-Bari. Per quest’estate abbiamo offerto tre comodi collegamenti dall’aeroporto di Comiso che ci hanno permesso di rafforzare la nostra presenza in Sicilia, incrementando il flusso di turisti incoming desiderosi di scoprire le bellezze del territorio e supportando l’economia locale. Da sempre, questa regione riveste un ruolo strategico nei nostri piani di sviluppo: siamo presenti con la nostra offerta in ben cinque scali, oltre a Comiso, anche Palermo, Catania, Lampedusa e Pantelleria”.

