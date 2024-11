Decine di denunce e segnalazioni: i Carabinieri impegnati nei servizi straordinari di controllo

I Carabinieri della Compagnia di Vittoria, coadiuvati dal supporto aereo del 12° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Catania – Fontanarossa, hanno svolto nei giorni scorsi un’attività di controllo straordinario nei comuni di Vittoria, Acate, Scoglitti, Comiso e Chiaramonte Gulfi, come parte dell’impegno del Comando Provinciale di Ragusa nel contrasto ai reati sul territorio.

I controlli, che hanno coinvolto oltre 100 veicoli e persone, hanno portato a diverse sanzioni per violazioni al codice della strada, come il mancato possesso dei documenti di guida e la mancata copertura assicurativa dei veicoli.

*Evasione dagli arresti domiciliari e segnalazione per droga*

Durante le verifiche, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un cittadino vittoriese, identificato come V.D., classe 1992, che risultava sottoposto agli arresti domiciliari ma non era presente nella propria abitazione al momento del controllo, configurando così un’evasione. Inoltre, un altro cittadino vittoriese è stato segnalato al Prefetto dopo essere stato trovato in possesso di 4 grammi di hashish.

*Operazione anti-inquinamento: sequestro di un terreno per gestione illegale di rifiuti*

Le attività di perlustrazione aerea hanno permesso ai militari di individuare una colonna di fumo nero proveniente da un terreno nel Comune di Ragusa. L’elicottero è atterrato nei pressi del rogo, dove i militari hanno identificato C.G., classe 1964, intento a alimentare le fiamme con un trattore. Gli accertamenti hanno rivelato che il terreno apparteneva a un’azienda agricola riconducibile a quattro persone, L.E. (classe 1975), L.G. (classe 1966), L.G. (classe 1965) e M.D. (classe 1970), tutti residenti a Ragusa.

Nell’area erano presenti accumuli di rifiuti in legno, plastica e residui agricoli, parte dei quali era in fase di combustione, generando il denso fumo nero. Dopo aver messo in sicurezza l’area, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro preventivo del terreno di circa 20.000 metri quadrati per il sospetto di attività non autorizzata di gestione di rifiuti e getto di sostanze pericolose.



© Riproduzione riservata