Decine di carcasse di auto nascoste dentro una cava a Modica: ci sono anche fusti di olio esausto

Una cava dismessa trasformata in discarica abusiva, nascosta tra la vegetazione e potenzialmente pericolosa per la falda acquifera. È quanto hanno scoperto gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica, che hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 56 anni, residente in città, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

L’uomo dovrà rispondere dei reati di inquinamento ambientale e gestione illecita di rifiuti speciali e pericolosi.

L’area, estesa per oltre 4.000 metri quadrati, si trova all’interno di una cava dismessa di pietra calcarea. Secondo quanto accertato dagli investigatori, la discarica era stata occultata dalla fitta vegetazione circostante. All’interno sono state rinvenute carcasse di auto, moto e camion, fusti contenenti olio esausto, materiale sanitario e grandi quantità di plastica in avanzato stato di deterioramento.

Gli accertamenti sono stati condotti congiuntamente ai Vigili del Fuoco, al personale dell’ARPA, alla Polizia Provinciale e al Comune di Modica. Le verifiche tecniche hanno evidenziato che la zona risulta a rischio di infiltrazioni nella falda acquifera, con possibili conseguenze ambientali rilevanti.

Per questo motivo sono stati prelevati campioni di terreno e di materiale per accertare l’eventuale presenza di sostanze pericolose e valutarne l’impatto ambientale.

Al proprietario del terreno è stato intimato il ripristino dello stato dei luoghi attraverso un intervento di bonifica. Identificato quale responsabile dell’area, il 56enne è stato quindi denunciato in stato di libertà all’Autorità giudiziaria iblea.

Anche in questo caso, come previsto dalla normativa vigente, la posizione dell’indagato sarà valutata nelle successive fasi del procedimento nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.

