Debutta “Pinocchio” a Ragusa con protagonista il talentuoso Marco Cappuzzello

Ancora tante emozioni con la Compagnia G.o.D.o.T. di Ragusa diretta da Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso, che nei giorni scorsi ha portato in scena lo spettacolo di fine corso dei gruppi di laboratorio teatrale baby e junior. “Les folies du chef Francois. Ricette pazze” di Federica Bisegna, a cura di Benedetta D’Amato con la collaborazione di Alessandra Lelii e la supervisione di Vittorio Bonaccorso, ha visto sul palco Carlotta Armenia, Andrea Chessari, Marta Chessari, Leonardo Cilia, Emanuele Di Maria, Amelia Gurrieri, Emili Mankoli, Sara Mirabella, Aida Munda, Anna Nobile, Marta Falvia Pitarresi e Althea Ruta. Piccoli attori in erba che hanno dimostrato tutta la loro bravura e giocosa serietà professionale.

Il corso teatrale junior, sviluppato durante l’intero anno all’interno della scuola di teatro, è stato vissuto con tanto entusiasmo dai giovani allievi che hanno partecipato con costanza, vivendo momenti di divertimento e svago, apprendendo la capacità di affrontare con creatività piccole sfide e acquisendo tecniche che potranno usare in ogni ambito. La Compagnia G.oD.o.T. vanta una lunga tradizione di corsi laboratorio teatrali, e sono stati tanti i talenti che in oltre 16 anni sono cresciuti seguiti con professionalità e cuore da Vittorio e Federica, attente guide di un percorso che trova nell’arte teatrale un linguaggio capace di attraversare tematiche trasversali e universali.

Come quella scelta per concludere il corso senior che da stasera va in scena con un debutto molto atteso “Pinocchio” di Carlo Collodi, adattamento di Federica Bisegna e regia di Vittorio Bonaccorso. Si va in scena alla Maison GoDoT oggi 6 giugno e domani 7 giugno alle ore 20.30, ed ancora sabato 8 alle ore 19.30 e domenica 9 alle ore 18.30. Una storia senza tempo che parla della lotta tra il bene e il male, di dovere e piacere, di responsabilità, di crescita. Sul palco sarà il giovanissimo frizzante e talentuoso attore Marco Cappuzzello ad interpretare il burattino che vuole diventare bambino. Con lui condivideranno il palco anche Miriam Celestre, Ginevra Cilia, Francesco Cusumano, Alfredo Gurrieri, Andrea Lauretta, Anna Pacini, Althea Ruta, Mattia Zecchin, e Alessio Barone (che cura anche le musiche originali), Rossella Colucci, Alessandra Lelii e Lorenzo Pluchino. Quella di Pinocchio è una storia intergenerazionale che esplora tematiche profonde e complesse. Rispettandone l’essenza originale, gli interpreti l’arricchiranno di nuove sfumature emotive. Il testo in scena è infatti un adattamento fedelissimo del romanzo di Collodi.

Uno spettacolo che chiude la stagione teatrale “Palchi Diversi” per poi passare il testimone alla rassegna estiva “Palchi Diversi al Castello di Donnafugata”. Intanto lunedì scorso si è svolto, presso il cortile del plesso scolastico “Ecce Homo” dell’Istituto Comprensivo “Vann’Antò” di Ragusa, lo spettacolo conclusivo della seconda edizione di “We are the EartHeart”, progetto teatrale patrocinato dal Comune di Ragusa, Assessorato Pubblica Istruzione e Assessorato Servizi Sociali. Il laboratorio di integrazione culturale, condotto con grande maestria dagli instancabili attori Alessio Barone, Benedetta D’Amato, Alessandra Lelii e Lorenzo Pluchino, ha visto la partecipazione di tanti bambini e ragazzi provenienti da diversi Paesi frequentanti l’istituto ibleo. Un pomeriggio ricco di gioia che ancora una volta ha dimostrato come il teatro non abbia confini, riuscendo a superare le barriere culturali, sociali e linguistiche e creando uno spazio sicuro nel quale ognuno possa sentirsi libero.

© Riproduzione riservata