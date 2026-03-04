Debiti comunali di Modica: pagamenti fino al 60%, lavoratori al primo posto

La Sindaca di Modica, Maria Monisteri Caschetto, ha annunciato una svolta importante per i creditori del Comune. La Commissione Straordinaria di Liquidazione ha deciso di erogare i crediti nella misura massima consentita dalla legge, pari al 60%, garantendo nel contempo che i debiti derivanti da prestazioni di lavoro subordinato vengano liquidati completamente al 100%. La decisione, deliberata il 3 marzo 2026, rappresenta un passo fondamentale per tutelare i creditori nel rispetto delle normative vigenti.

Tutela dei Creditori e Attenzione ai Lavoratori

La liquidazione dei crediti seguirà criteri precisi. I lavoratori dipendenti del Comune godranno di priorità assoluta, ricevendo integralmente quanto dovuto. Per tutti gli altri creditori, la liquidazione avverrà seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, garantendo un procedimento trasparente e regolato dalla legge. Ogni creditore dovrà accettare la proposta di transazione tramite PEC, raccomandata o invito formale entro trenta giorni dalla ricezione, rinunciando ad altre pretese. Il pagamento sarà effettuato entro un mese dall’accettazione, assicurando tempi certi e rapidi.

L’Invito della Sindaca: Velocità e Tempestività

“La decisione nasce dalla volontà di tutelare al meglio le pretese creditorie, fermo restando che saranno liquidati al 100% i debiti derivanti da prestazioni di lavoro subordinato – ha spiegato la Sindaca Monisteri Caschetto – Invito tutti i creditori a presentare l’istanza rapidamente, in modo da ottenere in tempi altrettanto celeri il massimo dovuto per legge.” Pur non essendoci termini perentori, la Sindaca ha sottolineato l’importanza della tempestività nella presentazione delle istanze per accelerare i pagamenti.

© Riproduzione riservata